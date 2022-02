Un bruttissimo incidente stradale si è verificato nella serata di sabato 5 febbraio sulla Firenze-Pisa-Livorno, dove un uomo di nazionalità marocchina di 33 anni è deceduto a causa del sinistro. L’uomo, da quanto si apprende, stava procedendo sulla corsia di sorpasso quando ha sbandato andando a finire su un muro che costeggia la carreggiata, all’altezza dell’uscita di Ginestra Fiorentina. La macchina si è ribaltata più volte.

La vittima è stata sbalzata dall’abitacolo finendo a 100 metri di distanza dal veiciolo. L’impatto è stato tremendo. Erano circa le ore 19:00 quando è scattato l’allarme. Sono ancora da chiarire le esatte cause che hanno provocato il sinistro, sul quale c’è anche un mistero da risolvere. Nell’auto sono stati trovati 10.000 euro in contanti. Non si sa da dove provengano questi soldi, sono in corso ancora gli accertamenti della Polizia. I sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatarne l’avvenuto decesso una volta arrivati.

Forse elevata velocità

A causare il sinistro potrebbe essere stata l’alta velocità. Nelle primisssime fasi dei soccorsi era anche difficile risalire all’identità dell’uomo, in quanto era sprovvisto di documenti. Dopo si è accertato che la vittima è il 33enne Ettajani Abdelmoutalib residente a Casciana Terme. Sempre nelle ore successive è stato diffuso il particolare del ritrovamento del denaro.

Sul caso continuano nel più stretto riserbo le indagini degli investigatori. La vicenda è piuttosto delicata. Nelle prossime ore si potranno conoscere sicuramente ulteriori dettagli su quanto accaduto sabato sera sulla Firenze-Pisa-Livoro. L’incidente è avvenuto in provincia di Firenze.

Ogni anno sono molti gli incidenti stradali che accadono nel nostro Paese, alcuni dei quali purtroppo mortali. L’auto della vittima è andata completamente distrutta dopo l’impatto. In quel tratto di strada c’è anche una scarpata piuttosto profonda, per questo c’era il muro che proteggeva dal vuoto. La notizia ha destato apprensione in tutta la provincia di Firenze.