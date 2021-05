Firenze: Leonardo Pieraccioni e Piero Pelù si vaccinano. "Non abbiate paura, salva le vite"

Ha finalmente ingranato in Toscana la campagna di vaccinazione per il Covid-19, con sempre più fasce di età che hanno accesso alla prenotazione. Tra i molteplici vaccinati, anche il regista e attore Leonardo Pieraccioni e il cantante Piero Pelù, che hanno fatto la prima dose al Mandela Forum ed hanno parlato con i microfoni de La Nazione.

Il regista toscano ha approfittato dell’occasione per dimostrare il suo tipico senso dell’umorismo. “E’ stata un’esperienza meravigliosa, l’ho appena fatto e mi è già apparso Ceccherini vestito da donna. Ho sentito delle voci, una era di Cecchi Gori, una era di mio zio. Io credo che sia proprio una esperienza da fare anche per quello che ti lascia“.

Pieraccioni sta preparando al momento un nuovo film, “Il Senso degli Anni” le cui riprese inizieranno a giugno, dove ci sarà solo un breve riferimento alla pandemia, ma non viene trattata. “Ha mietuto troppe vittime, ci verranno dieci anni per forse raccontarla in maniera leggera in una commedia”, dice Leonardo, dicendo che il cinema ha deciso di esorcizzare la pandemia fingendo che non ci sia, non includendo quindi la sua esistenza nei film in ripresa.

Parlando di Ceccherini, ha commentato: “Ceccherini è vaccinato dalla vita, se prendi un chiodo e lo sfreghi su Ceccherini, il chiodo piglia il tetano“. L’ultima volta in cui l’artista era al Mandela Forum era proprio insieme agli amici Carlo Conti e Giorgio Panariello. “Eravamo in settemila e ci abbracciavamo tutti“, ricorda Leonardo, sostenendo scherzosamente che l’unica cosa buona della pandemia è stata non doverli vedere per un anno.

Piero Pelù ha confermato “Sono molto contento, devo partire in tour quindi era necessario iniettarsi il vaccino. Il cantante ha lanciato un appello ai fan: “Ragazzi, non abbiate paura perché il vaccino salva le vite, è molto semplice. Non vi fate forviare dalle propagande dei negazionisti“. Parlando del mondo dello spettacolo, ha commentato che più vaccinati ci saranno e prima tutti ricominceranno a lavorare.