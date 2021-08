Un drammatico incidente stradale si è verificato nella notte appena trascorsa a Firenze, dove uno scooter e un monopattino sono entrati improvvisamente in collisione. L’impatto tra i due veicoli è stato talmente tanto violento, che il conducente del monopattino elettrico è stato sbalzato dal mezzo, facendo un volo che lo ha portato ad impattare contro il marciapiede.

I due a bordo della motocicletta, il passeggero e il conducente, sono rimasti invece gravemente feriti. Sul posto sono giunti immediatamente i soccorritori del 118. Nonostate l’intervento dei sanitari sia stato tempestivo, per il 27enne non vi è stato purtroppo nulla da fare. Erano infatti troppo gravi le ferite riportate. Per motivi di privacy le sue generalità non sono state rese note. Sul posto si sono recati anche gli agenti della Polizia Locale e della Polizia di Stato per effettuare i rilievi del caso.

Scooterista e passeggero in politrauma

Il conducente dello scooter, dopo aver impattato contro il monopattino, ha perso il controllo del mezzo cadendo sull’asfalato e percorrendo a terra decine di metri. Tale circostanza gli ha appunto causato ferite abbastanza gravi, tanto che sia lui che il conducente sono stati trasportati al Careggi in codice rosso per politrauma.

Al momento non sono ben note le cause del sinistro. Sul caso indagano le autorità, questo in modo da fare chiarezza si quanto accaduto. L’allarme è scattato intorno alle ore 2:00 della notte. L’incidente si è verificato all’incrocio tra viale Don Minzoni e via Giovanni Pascoli, nel pieno centro abitato di Firenze quindi.

Nelle prossime ore molto probabilmente si potranno conoscere ulteriori particolari sul sinistro avvenuto in Toscana. La zona è stata anche transennata, questo in modo da permettere agli inquirenti di svolgere gli accertamenti di rito. Le autorità hanno acquisito i filmati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza: dagli occhi elettronici potranno arrivare elementi utili per ricostruire la dinamica del dramma.