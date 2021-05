Firenze: inaugurato il murale dedicato a Davide Astori

Sono passati più di tre anni dalla tragica scomparsa di Davide Astori, ma Firenze non dimentica il suo Capitano, e lo ha omaggiato oggi con l’inaugurazione di un imponente murale a lui dedicato. La cerimonia si è svolta oggi verso l’ora di pranzo sotto la pioggia del capoluogo Toscano in presenza di diverse cariche politiche, sportivi e familiari.

Presenti le istituzioni, con il Sindaco di Firenze Dario Nardella, il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e l’assessore allo sport Cosimo Guccione, ed il mondo del calcio, con il club manager della Fiorentina Giancarlo Antognoni, il tecnico del Milan Stefano Pioli, il team manager della Sampdoria Alberto Marangon, entrambi ex Fiorentina, oltre l’ex capitano viola Manuel Pasqual, oltre ad un grande gruppo di tifosi.

Alla cerimonia, organizzata con pochi partecipanti nel rispetto delle norme anti assembramento, era presente anche la famiglia di Astori: i genitori Anna e Renato ed i fratelli Marco e Bruno, che ha commentato:”Quello che la città sta dimostrando è qualcosa che credo vada oltre lo sport. Quando una cosa parte dal cuore tutto diventa davvero speciale per questo ringrazieremo sempre questa città“.

Realizzato dallo street artist Giulio Rosk, il murale rappresenta il Capitano della Fiorentina con in prominenza il suo numero di maglia 13 e la scritta: “Ogni bambino ha diritto di giocare la propria partita“. L’opera misura circa 240 metri e si trova presso il numero civico 166 di Via Canova. Ideato dalla Fondazione Cure2Children, il murale ha anche l’intento di raccogliere fondi su GoFundMe per il progetto di beneficenza che la onlus ha dedicato a Davide Astori e che si occupa di curare bambini affetti da tumori e malattie del sangue in India-Bangalore.

Davide Astori è morto a soli 31 anni la notte del 4 marzo 2018 durante una trasferta con la sua squadra ad Udine. Recentemente il professor Giorgio Galanti, ex direttore di Medicina Sportiva dell’ospedale fiorentino di Careggi che aveva visitato ed abilitato Astori, è stato condannato ad un anno con pena sospesa.