Ascolta questo articolo

Sesso estremo finito in tragedia a Firenze, dove un turista inglese è stato ritrovato morto, mentre la sua compagna versa in gravi condizioni, in una stanza d’hotel nel pieno centro storico della città. La vittima è Ricky Bibey, ex rugbista inglese, trovato morto ieri mattina presso l’Hotel Continentale di Vicolo dell’Oro, a pochi passi dal famoso Ponte Vecchio.

Il 40enne e la compagna erano arrivati nel capoluogo toscano venerdì pomeriggio, uscendo subito e rientrando nella camera d’albergo dove ha perso la vita alle 2 di notte tra venerdì e sabato. Dopo le 7 del mattino la donna 43enne, il cui nome non è stato al momento reso noto, è uscita mezza nuda dalla stanza, ricoperta di sangue, chiedendo aiuto all’addetta alle pulizie e agli altri ospiti dell’hotel. Nella stanza, dalla quale provenivano forti rumori fin alle prime ore del mattino, la scientifica ha trovato sangue ovunque, e la camera a soqquadro.

A terra, il corpo senza vita dell’ex atleta, probabilmente spostato dal letto dal personale di primo soccorso che ha tentato, invano, di rianimarlo. Sul cadavere sono stati riscontrati tagli, pesti e altre ferite. La pm Ester Nocera ha disposto l’autopsia, oltre ad accertamenti istologici, tossicologici e alcolemici, che potranno aiutare a chiarire le motivazioni del decesso di Bibey.

Determinante anche l’interrogatorio sulla compagna dell’uomo, previsto per domenica, sempre che le sue condizioni di salute consentano alla polizia di poter parlare con lei. La 43enne è stata infatti sottoposta ad un lungo intervento, ed è tuttora ricoverata all’ospedale Careggi in condizioni gravi, anche se non sarebbe in pericolo di vita. In base agli oggetti sequestrati nella stanza d’albergo, una prima ipotesi parla di gioco erotico portato all’estremo, o di una lite domestica, anche se la prima ipotesi è quella predominante, confermano gli investigatori.

Ricky Bibey, che aveva militato in diverse squadre come Leigh, Wigan, St Helens e Wakefield, aveva dovuto ritirarsi nel 2012 a causa di un infortunio. Da allora, lavorava come agente immobiliare. La coppia proveniva da Manchester, e pare che la 43enne, che non era sposata con la vittima, sia madre di due figli avuti da precedenti relazioni.