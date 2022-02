In Italia in queste settimane si sta assistendo ad un rallentamento della crescita per quanto riguarda la curva epidemica da Covid-19. I casi sono in netto calo in tutte le regioni, anche se rimangono ancora delle zone in cui il virus continua a circolare in maniera intensa. Se è vero che si sta andando verso una normalità, prova ne sarebbe la road map delle riaperture che il Governo ha anticipato in questi giorni, è pur vero che il Sars-CoV-2 continua a mietere vittime.

Si tratta, ed è bene specificarlo, soprattutto di persone non vaccinate, che per i motivi più svariati non hanno ancora ricevuto nemmeno una dose di vaccino. In Italia esiste l’obbligo vaccinale contro il Covid per il personale sanitario, forze dell’ordine e per gli over 50, categoria quest’ultima considerata a rischio, in quanto i soggetti di quest’età possono sviluppare la malattia grave. A fare il punto della situazione è stato nelle scorse ore il Generale dell’Esercito, e Commissario Straordinario per l’emergenza Covid, Francesco Paolo Figliulo.

Figliuolo: “Casi di trombosi in bimbi non vaccinati”

Il Commissario ha visitato di recente l’ospedale Meyer di Firenze, dove è stata acquistata una Tac di ultima generazione proprio con i fondi messi a disposizione dalla struttura commissariale. Parlando con la stampa Figliuolo ha dichiarato che tutto sommato la vaccinazione prosegue bene e a breve si potrebbe partire anche con la quarta dose ai fragili.

“Stiamo per dare le disposizioni attuative perché con il ministero della Salute e le Regioni stiamo ben individuando le platee. Ovviamente sarà abbastanza estensiva” – così ha detto Figliuolo facendo capire come sia necessaria probabilmente una quarta dose ai più fragili. Questo fine settimana, è questa è una notizia, arriveranno in Italia le prime dosi del vaccino proteico Novavax, che si spera possa convincere a vaccinarsi gli ultimi scettici. “Poi arriveranno ancora un altro paio di milioni di dosi nel mese di marzo. Per cui ci sarà possibilità anche di utilizzo di questo ulteriore vaccino” – così ha aggiunto il Commissario.

Il Generale si dice però molto preoccupato per quanto riguarda alcuni dati in possesso della struttura commissariale, in cui si evince come ci siano dei casi di trombosi dovuti al Covid nei bambini non vaccinati. “Io non sono un medico e quindi dico alle famiglie ‘rivolgetevi ai vostri pediatri’, cercate di capire quale è l’impatto sui vostri piccoli e poi prendete la decisione che vi sembra più giusta” – così ha detto Figliuolo rivolgendosi alle famiglie per quanto riguarda la vaccinazione dei più piccoli.