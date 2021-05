Una terribile esplosione questa mattina ha devastato un’abitazione di Greve in Chianti, in provincia di Firenze. Secondo quanto riferisce la stampa locale, sotto le macerie sono rimasti un uomo e una donna, che avevano da poco acquistato l’immobile. I due, a quanto sembra, questa mattina si erano recati presso l’immobile per controllarne il suo stato, in quanto proprio uno dei due voleva trasferirsi dopo essere andato in pensione. Stamane, però, è avvenuta la tragedia. Insieme a loro c’era un uomo di 59 anni, ex marito della donna e in ottimi rapporti con i due. Tutti loro sono originari di Prato.

All’improvviso un forte boato ha scosso la località Borgo di Dudda, dove appunto si trovava l’abitazione, che era a due piani. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco e i carabinieri, che hanno proceduto a verificare che cosa fosse successo. I pompieri hanno cercato i dispersi sotto le macerie: purtroppo il 59 enne è stato trovato senza vita. Proprio costui avrebbe voluto trascorrere il post pensionamento nell’immobile.

Indagini in corso

Al momento sono in corso le indagini per stabilire quanto accaduto a Greve in Chianti. Secondo quanto riferiscono gli inquirenti, l’esplosione potrebbe essere stata provocata da un’improvvisa fuga di gas. Ad avvertire i soccorritori sono stati i vicini di casa, che hanno udito distintamente il boato.

Tra l’altro gli stessi vicini avrebbero avvertito i proprietari che c’era un forte odore di gas, per cui i tre che erano appena arrivati, si sono recati in casa per vedere se tutto ciò corrispondesse al vero. Una volta entrati hanno acceso la luce: in quel momento c’è stata l’esplosione che ha buttato giù tutto l’immobile.

Sono impressionanti le immagini che sono state diffuse dai media, le quali mostrano l’edificio completamente sgretolato dall’onda d’urto. Nelle prossime ore si potranno conoscere altri dettagli su questo fatto di cronaca, che ha sconvolto la tranquilla mattinata di Greve in Chianti. Le indagini proseguono. La donna attualmente risulta dispersa.