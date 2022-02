A Firenze, e in tutta la Toscana, il mondo dell’arte è in lutto per la scomparsa di Adriano Micciani, 93 anni e tra i promotori dell’Accademia delle Arti del Disegno di Firenze. Secondo quanto si apprende dai media locali e nazionali, Micciani si è spento il 24 febbraio scorso. Una carriera lunga e importante la sua. L’uomo è stato collaboratore di Rodolfo Siviero, ministro plenipotenziario per il recupero delle opere d’arte trafugate dai nazisti.

Micciani ha svolto questo impegno con professionalità ma soprattutto portando tutto il suo amore che aveva per l’arte. A far sapere del suo decesso è stata la stessa Accademia delle Arti del Disegno di Firenze che inviato una nota stampa. Micciani viene definito custode del patrimonio artistico, una personalità che da sempre ha messo a disposizione il suo studio per organizzare mostre ed eventi. Ma non solo: Adriano dal 1994 al 2012 fu Tesoriere economo nel Collegio Accademico.

Ieri l’ultimo saluto

“Micciani lavorò attivamente alla trasformazione dell’Accademia in un moderno istituto culturale e di ricerca favorendo e consolidando la creazione di una struttura permanente interna” – così poi prosegue la nota inviata dall’Accademia delle Arti del Disegno, che ricorda tutti gli impieghi più importanti di Micciani.

Adriano viene ricordato dai colleghi come una persona empatica, sempre disponibile e pronto a mettersi a disposizione della comunità, prove ne è il fatto che che dette vita anche alla Fondazione “professor Enzo Ferroni Onlus”. Micciani è stato anche Procuratore Generale del Collegio delle Missione Africane dei padri Comboniani.

Nella giornata di ieri è stato possibile offrire un ultimo saluto al 93enne scomparso presso via della Piazzuola 97 a Firenze, dove viveva. La moglie di Micciani fu un’altra personalità molto importante per la Toscana, in quanto è stata professoressa di Slavistica all’Università degli Studi di Firenze. Il mondo della cultura, con la scomparsa di Adriano Micciani, perde una grande personalità.