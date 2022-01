Un giovane di 20 anni è morto in seguito alle ferite riportate cadendo dal tetto del liceo Isis Gobetti Volta di Bagno a Ripoli, in provincia di Firenze. Roberto Frezza si trovava in compagnia di un amico, col quale aveva scavalcato il cancello dell’istituto per poi raggiungere il tetto dal quale è precipitato in circostanze ancora da chiarire.

Secondo quanto ricostruito finora, i due stavano trascorrendo insieme la serata tra venerdì e sabato notte, quando intorno alle 4:00 Roberto avrebbe detto all’amico, identificato con le iniziali A.L. , “Vieni, ti faccio vedere la scuola dove ho studiato“. I due si sono quindi recati presso il liceo in passato frequentato dal giovane, salendo dalla rampa antincendio esterna all’edificio.

La ricostruzione dei fatti è ancora incerta. Inizialmente infatti l’amico avrebbe raccontato nel primo interrogatorio che solo Roberto era salito, mentre lui lo aveva aspettato sotto e si era accorto della sua caduta solo una volta sentito il tonfo. Invece dai primi rilievi il telefonino col quale l’amico ha chiamato i soccorsi è stato rinvenuto vicino al punto da cui è precipitato l’amico, circostanza che ha portato i carabinieri a richiamare il giovane per un secondo colloquio.

Qui A.L., che ha immediatamente chiamato i soccorsi una volta avvenuto l’incidente e che dopo il primo interrogatorio si era precipitato in ospedale per sincerarsi delle condizioni dell’amico, ha ammesso in caserma che anche lui era salito insieme a Roberto, che sarebbe precipitato mentre i due scendevano dalla rampa. Gli accertamenti sono ancora in corso, ma pare che i due coetanei non siano entrati nell’istituto con l’intenzione di rubare qualcosa.

Le condizioni di Roberto erano apparse subito gravissime, ed era stato ricoverato d’urgenza presso l’ospedale Careggi di Firenze dopo essere stato trasportato dall’ambulanza in codice rosso. Purtroppo per lui non c’è stato niente da fare, ed è morto nella giornata di domenica a causa delle ferite riportate nella caduta.