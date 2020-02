Firenze: arrestate due mamme per abusi sulle figlie. In manette anche il padre di una delle due bimbe

Cosa ne pensa l’autore

Costantino Ferrulli - Ero indeciso se scrivere questo articolo per via dell’orrore che suscita questa storia. Ma, nascondere l’orrore, non aiuta mai a tirar fuori la verità. Non ci sono molte parole per commentare questa storia, ma solo l’augurio che le due bimbe possano un giorno dimenticare quando subito ed essere affidate ad una vera famiglia. Per i tre arrestati, mi auguro che abbiano la giusta pena e che questa volta la burocrazia legalese non li faccia uscire dalla prigione.