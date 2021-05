Avrebbe derubato un’anziana di 78 anni, per poi abusare di lei. Un 18enne francese, di origini tunisine, è stato arrestato nelle scorse ore dai carabinieri a Firenze con l’accusa di rapina e tentata violenza sessuale. I fatti risalgono al 13 aprile scorso, quando l’anziana, che si trovava in Piazzale Michelangelo, fu improvvisamente aggredita dal giovane, allora 17enne. La donna stava tranquillamente facendo una passeggiata per conto suo. L’aggressore, in quella circostanza, si impossessò della borsetta e dell’orologio che la signora portava con sè, per poi darsi alla fuga.

Le avrebbe anche abbassto i pantaloni nel tentativo di violentarla. La violenza non si consumò grazie alla tenacia della 78enne, che riuscì a resistere all’aggressore. La donna fu immediatamente soccorsa e portata in ospedale, dove i medici le hanno diagnosticato la rottura di una costola e un trauma toracico. A poco più di un mese di distanza dai fatti, il giovane è stato sottoposto a fermo come indiziato di delitto.

Tentata la fuga in Francia

Il giovane avrebbe tentato anche la fuga in Francia. Per rintracciarlo sono state fondamentali le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza della zona, unite al racconto dei testimoni che hanno assistito alla scena. Fondamentale anche il riconoscimento dell’aggressore da parte della 78enne.

Le indagini sono state coordinate dal procuratore minorile di Firenze Antonio Sangermano, mentre l’arresto è stato eseguito dai carabinieri della Compagnia Oltrarno e della stazione di Palazzo Pitti e Ricorboli. Adesso il 18enne si trova rinchiuso presso l’istituto penale minorile di Firenze. A suo carico ci sono gravi indizi di colpevolezza.

Subito dopo l’aggressiore il malfattore si era allontanato a bordo di un monopattino elettrico. Il giovane era stato già accusato in passato di tentato omicidio, in quanto il 12 febbraio 2019 partecipò ad una rissa con bastoni in piazza dei Ciompi. Nelle prossime ore potranno conoscersi sicuramente altri particolari su questa vicenda.