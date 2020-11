Fiorista costretto a chiudere mette tutti i suoi fiori sulle auto di un ospedale

Non è la prima volta che ci imbattiamo in piccoli grandi eroi, persone normali che diventano famose nel mondo per piccoli gesti che diventano messaggi di amore e sensibilità per tutto il mondo.

Il covid ha costretto un fioraio a chiudere i battenti, la pandemia l’ha costretto a chiudere la sua fioreria e ha deciso di mettere tutti i fiori che aveva in negozio su centinaia di auto di un ospedale come segno di vicinanza e solidarietà alle persone in difficoltà.

Le foto hanno fanno il giro del mondo commuovendo milioni e milioni di persone. L’ospedale in questione è l’ospedale di Perpignan in Francia e l’autrice di questo bellissimo gesto si chiama Murielle Marcenac e gestisce un salone di fiori chiamato Marcenac Fleurs.

Intervistata ai giornalisti francesi ha detto:” dobbiamo aiutarci tutti in momenti così difficili”, ha poi aggiunto: “dovevo prendere una decisione e non volevo sprecare i fiori. Invece di piangere, mi sono detto che dovevamo far sorridere la gente, soprattutto in momenti come questi “.

A quanto pare la donna non avendo finito i fiori ha intenzione di andare anche su altri ospedali e spargere così quanto più possibile il suo bellissimo gesto. Sono azioni come queste che ci ricordano come sia fondamentale aiutarsi gli uni con gli altri e non dimenticarci mai che siamo tutti uguali e solo restando tutti uniti potremo farcela