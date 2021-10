Cosa ne pensa l’autore

Caterina Lenti - Speriamo che le previsioni di Figliuolo non vengano disattese. Nonostante il green pass non abbia sortito gli effetti desiderati, incrementando repentinamente le dosi vaccinali somministrate, mi auspico che tutti capiscano l'importanza del vaccino per contrastare la pandemia e impedire una nuova ondata di Covid, per lasciarci alle spalle quest'ultimo anno segnato da morti e ricoveri.