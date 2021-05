Finalmente una bella notizia, una di quelle che ci fanno ben sperare in questa stagione che, ci si auspica, sia all’insegna della rinascita. E’ quella della chiusura di un modulo Covid dell’ospedale Fiera di Milano. I festeggiamenti degli infermieri sono stati immortalati in uno scatto da una loro collega e la foto, in cui campeggia un cartello con la scritta “Fine”, è diventata subito virale.

Nel post, che l’infermiera ha voluto scrivere sulla sua pagina Facebook si leggono le seguenti parole: “Fine del capitolo al gate 6, si chiude il cerchio. Lasciarmi questa porta alle spalle oggi mi è costata una fatica che mai avrei immaginato, ma lo faccio con il cuore colmo, delle profonde amicizie in più e con la consapevolezza che, qualsiasi cosa accada, vi porterò con me ovunque”.

La diminuzione dei ricoveri in terapia intensiva

L’infermiera conclude il suo post con i ringraziamenti, dicendo che è stato un onore e il miglior imprevisto che potesse capitarle, quello di lavorare all’interno del modulo Covid dell’ospedale Fiera di Milano, di cui le resterà comunque il ricordo. E se il post, in pochissimo tempo, ha fatto il giro del web, ci sono dei dati che ci fanno ben sperare.

Sono i dati delle terapie intensive in Lombardia: la percentuale di occupazione dei posti letto dei pazienti gravi Covid è finalmente scesa sotto alla soglia di rischio, fissata al 30%…una percentuale che il 23 aprile, meno di un mese fa, era arrivata al 45%. Secondo il sito Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali), la percentuale ora è del 29%.

Cala in questi giorni la pressione negli ospedali: solo ieri i dati registrano 100 ricoveri in meno nei reparti Covid e 6 in terapia intensiva.Tutti questi dati ottimistici hanno convinto l’istituto Superiore di Sanità a confermare la zona gialla in Lombardia per un’altra settimana, con l’augurio generale che tutto proceda nel migliore dei modi.