Festa con alto consumo di alcol in un parco a Milano: una 16enne finisce in coma

Una ragazza di 16 anni nella serata di ieri 29 novembre è finita in coma dopo aver assunto un’importante quantità di alcol. Nella fattispecie la giovane si trovava presso il parchetto di Monte Stella a Milano insieme ad altri suoi amici: due di loro erano suoi coetanei, un altro un 20enne.

I ragazzi stavano festeggiando il compleanno di uno di loro, per cui hanno cominciato a bere. Ad un tratto la 16enne si è sentita poco bene e dopo aver vomitato ha perso i sensi. Spaventati gli amici hanno chiamato il 118: i sanitari sono giunti sul posto subito con un’ambulanza.

Intervenuta anche la Polizia

Il fatto di cronaca si è verificato intorno alle ore 20:30. Nel parco sono giunti anche gli agenti della Polizia di Stato di Milano, i quali hanno proceduto ad ascoltare sia i sanitari che gli amici della 16enne. Ai poliziotti i ragazzi hanno spiegato ciò che stavano facendo. Una volta accertate le gravi condizioni della giovane, ai medici non è restato altro che intubarla trasportandola in codice rosso presso l’ospedale De Marchi, dove tutt’ora si trova ricoverata.

Al momento non è chiaro quale sostanza abbia ingerito la giovane, ma secondo quanto fanno sapere dalla Questura vi erano molte bevande alcoliche sul posto. Anche gli amici della 16enne sono stati trasportati in ospedale, al San Carlo, per i relativi accertamenti tossicologici. Secondo quanto riferisce la testata giornalistica Fan Page, all’arrivo dei sanitati i ragazzi erano già tutti ubriachi.

Si valuta se denunciarli per inosservanza delle regole anti Covid

Gli inquirenti stanno quindi conducendo ulteriori accertamenti, per cui non è escluso che già nelle prossime ore possano conoscersi ulteriori dettagli sull’accaduto. In particolare la Polizia di Stato sta valutando se denunciare per inosservanza delle regole anti Covid il gruppo di ragazzi che ieri sera si trovava al parchetto di Monte Stella.

La Lombardia, e quindi Milano, da ieri 29 novembre si trovano in zona arancione dopo diverse settimane di lockdown. Da oggi sarà consentito quindi muoversi liberamente all’interno del proprio comune di residenza con l’obbligo però di rientrare a casa entro le ore 22:00, quando scatta appunto il coprifuoco a livello nazionale. Restano però vietati gli assembramenti sia all’interno dei locali pubblici che all’esterno, quindi anche nelle aree verdi quali sono appunto i parchi cittadini.