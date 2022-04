Ennesima tragedia della strada, in Italia. Nella serata di ieri, domenica 3 aprile 2021, poco dopo le 21:00, a Cento, in provincia di Ferrara, una giovane promessa del basket ha perso la vita, rimanendo coinvolto in un terribile incidente.

La vittima è il 15enne Marco Lelli Ricci, di Granarolo dell’Emilia. Per lui non c’è stato nulla da fare. E’ deceduto sul colpo a causa del terribile schianto, la cui dinamica è ancora in corso d’accertamento.

La ricostruzione della tragedia

Stando ad una prima approssimativa ricostruzione, Marco era in auto con i suoi genitori, di 55 e 54 anni. I tre stavano percorrendo una strada periferica a Cento, in provincia di Ferrara, forse per far rientro a Quarto, dopo una gita fuori porta, approfittando del giorno festivo e dei primi scampoli di sole primaverile. Improvvisamente la macchina sarebbe andata autonomamente fuori strada per poi schiantarsi a lato della carreggiata.

Sul posto, dopo il violentissimo impatto, sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 con vari mezzi, ambulanze, automediche e l’elisoccorso. Il 15enne è stato estratto dalla lamiere, nelle quali era rimasto incastrato, dopo un lungo lavoro da parte dei vigili del fuoco e dei soccorritori, ma quando era ormai troppo tardi.I sanitari, purtroppo, non hanno potuto far altro che constatarne l’avvenuto decesso.

I genitori, invece, che hanno riportato varie ferite ma che non sarebbero in pericolo di vita, sono stati trasportati in elicottero all’ospedale Maggiore dove ora sono ricoverati in codice di media gravità .Mentre in queste ore i carabinieri che hanno effettuato i rilievi, stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica del fatale incidente e le cause che lo hanno provocato, in tanti sono i messaggi di cordoglio giunti alla famiglia del giovane Marco, prematuramente scomparso .

Il 15enne, che avrebbe compiuto 16 anni il prossimo 19 maggio, giocava a pallacanestro, in passato nella Virtus under 15 e ora nel Granarolo Basket Village. Entrambe le società hanno espresso il loro cordoglio. La Virtus scrive: “Tutto il Club si stringe attorno alla famiglia, ai suoi compagni di squadra e al Granarolo Basket Village in questo momento di grandissimo dolore.” La squadra di Granarolo. invece, ha postato un messaggio su Facebook, accompagnandolo a una foto del quindicenne: “Tutta la grande famiglia di Granarolo Basket Village si stringe in un abbraccio ai genitori, al fratello e ai parenti e gli è vicina in questo momento di grande dolore”. Marco ha un fratello maggiore che vive a Milano e che, appresa la notizia, è corso a casa.