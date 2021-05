Ferrara, lite tra donne finisce in tragedia: stacca il dito a morsi alla rivale

I litigi, le discussioni avvengono ogni giorno, ma non sempre terminano in modo pacifico. La maggior parte delle volte, può capitare che i due contendenti vadano incontro a una tragedia che sfocia nel sangue con conseguenze deleterie. A Ferrara si sono vissuti attimi di terrore e momenti horror come se si fosse protagonisti di un film di Dario Argento. Cerchiamo di andare con ordine e capire come si siano svolti i fatti qui narrati.

Nel pomeriggio di martedì 18 maggio, una lite furiosa ha visto protagonista due donne ad Argenta, in provincia di Ferrara. L’alterco tra le due donne, entrambe di nazionalità nigeriana, è terminata nel sangue. Una delle due, la donna di 41 anni, in preda evidentemente a un raptus, ha staccato a morsi la falange del dito medio della rivale di 49 anni.

Per risolvere la situazione, sono intervenute le forze dell’ordine che, hanno avuto non poche difficoltà a separarle, provando a ristabilire un po’ di equilibrio tra le due, cercando, per quanto possibile, di far tornare la pace. Le due donne si sono poi recate al pronto soccorso in seguito alle ferite riportate per le dovute medicazioni. La donna di 41 anni che ha riportato ferite molto lievi e guaribili in pochi giorni, ha subito anche una denuncia per lesioni aggravate.

Ora è compito degli inquirenti riuscire a capire quale sia stata la dinamica della lite tra le due donne di nazionalità nigeriana, sebbene sembra che, in base a una prima ricostruzione, il loro alterco sarebbe scoppiato per motivi apparentemente futili. La falange amputata non è stata trovata sul luogo della lite.

A proposito della falange,le forze dell’ordine, probabilmente pensano che sia stata ingerita in maniera inconsapevole e involontaria dall’autrice del gesto. In questo caso, bisognerà capire come si siano svolti i fatti per riuscire a venirne a capo.