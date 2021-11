Un terribile incidente stradale si è verificato nella serata di ieri ad Argenta, in provincia di Ferrara, dove due ragazze di 20 e 21 anni, Paola Carrozza e Marialuisa Sibilio, sono decedute dopo aver sbandato con l’auto sulla quale viaggiavano, una Mitsubischi Colt bianca. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale e nazionale, l’auto, condotta da una loro coetanea, ha perso aderenza all’altezza di una cruva invadendo la corsia opposta.

Frontalmente proveniva un’altra vettura condotta da un uomo, il quale ha cercato di evitare l’auto sulla quale viaggiavano le due vittime. L’impatto però è stato inevitabile. Le due giovani sono morte praticamente sul colpo, mentre l’altra macchina con cui si sono scontrate è andata a sbattere contro un palo. Illeso il conducente dell’altra macchina. Sul posto si sono recati immediatamente i soccorritori del 118, insieme alle forze dell’ordine, che hanno eseguito i rilievi del caso.

Una di loro sbalzata fuori dall’abitacolo

Per far capire quanto è stato violento l’impatto, basti pensare che una delle due ragazze decedute è stata sbalzata fuori dall’abitacolo. Paola abitava ad Argenta, mentre Marialuisa ad Alfonsine, sempre nel ferrarese. La ragazza rimasta ferita è stata estratta dalla lamiere dai Vigili del Fuoco e trasportata all’ospedale di Cona.

La loro vettura, dopo l’impatto con l’altro veicolo, è andata a sbattere contro un platano. “Ho visto la macchina che già stava sbandando all’altezza della curva, poi ha invaso la mia corsia. Ho fatto il possibile per evitarla ma alla fine ci siamo urtati. Poi la loro auto si è girata ed è andata a finire contro il platano” – così racconta ai media nazionali il conducente dell’altra vettura.

Come già detto l’uomo è rimasto illeso. Anche lui è sconvolto da quanto accaduto. Il dramma ha sconvolto l’intera comunità di Argenta e anche di Alfonsine. Gli abitanti del posto segnalano la pericolosità di quel tratto stradale, in quanto in passato ci sono stati già tanti incidenti mortali costati la vita anche a persone giovanissime.