Si è sparato un colpo con la sua pistola d’ordinanza ed è morto all’istante. Non ce l’ha fatta un carabiniere di 51 anni originario di San Severo, in provincia di Foggia, che nella giornata del 14 giugno scorso si è tolto la vita presso la caserma del comando provinciale di Ferrara, dove era in servizio da oltre vent’anni. A fare la macabra scoperta sono stati proprio i suoi colleghi, che lo hanno visto riverso per terra e ormai senza vita. Vani sono stati i tentativi di salvargli la vita da parte degli operatori del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del militare.

Per motivi di privacy, ma anche per la delicatezza della vicenda, le generalità del 51enne non sono state rese note. La caserma dove è avvenuto il grave fatto di cronaca si trova in via del Campo. Il 51enne lascia una moglie. Subito dopo la notizia del suo decesso sono arrivati tantissimi messaggi di cordoglio, sia alla stessa Arma dei Carabinieri che ai famigliari dell’uomo, colpiti da un dramma troppo grande. Non sono noti i motivi che hanno portato il 51enne a togliersi la vita.

Strazio in Puglia

I giornali locali e nazionali hanno riportato la notizia del decesso del 51enne. San Severo è sotto shock per quanto avvenuto. Per ora non si conoscono ulteriori particolari su questo episodio. Sul caso ci sono adesso le relative indagini, che mirano appunto a chiarire i motivi per cui il militare ha deciso di farla finita in questa maniera.

Il carabiniere, un appuntato, era conosciuto a San Severo e ben voluto da tutti i suoi colleghi di Ferrara. Nessuno si aspettava che potesse succedere un dramma simile. Sul luogo del fatto di cfonaca gli stessi militari dell’Arma hanno proceduto ad effettuare i rilievi del caso, questo per ricostruire anche la dinamica dell’accaduto.

Non è la prima volta che un carabiniere o una persona appartenente alle forze dell’ordine si toglie la vita in Italia. Ogni anno sono diversi i suicidi che avvengono nelle caserme italiane, ma anche nelle abitazioni private dei militari. Si tratta di dramma che colpiscono profondamente l’opinione pubblica.