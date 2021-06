Dramma a Ferrara, dove questa mattina i carabinieri del nucleo radiomobile hanno trovato senza vita un bambino di un anno. La macabra scoperta è stata fatta intorno alle 6:00 del mattino, quando la madre del bimbo ha chiamato i militari dell’Arma, affermando che suo figlio fosse morto, ma non aggiungendo a quanto sembra altri dettagli. A questo punto, una volta arrivati, gli uomini in divisa hanno visto che la madre aveva dei vistosi tagli sulle braccia, per questo si sono insospettiti e sono partiti i relativi accertamenti per scoprire esattamente che cosa sia successo.

Al momento l’ipotesi che il piccolo sia morto per cause naturali sembra non prendere piede. Si potrebbe trattare, secondo quanto riferiscono le autorità e i media nazionali, di un tentativo di omicidio-suicidio. L’agenzia Ansa riferisce che all’arrivo dei militari la donna si sarebbe scagliata contro di loro. Adesso è stata affidata alle cure dell’ospedale di Cona, trattenuta in psichiatria. I militari dell’Arma procedono per omicidio. La madre e i bimbi vivevano da soli da qualche settimana.

Indagini in corso

Al momento sono in corso le relative indagini per stabilire con precisione quanto accaduto. In queste ore i carabinieri stanno ascoltando anche alcuni vicini e i famigliari della donna, che a quanto pare un paio di anni fa aveva tentato di accoltellare il suo compagno. I bambini di 5 e 9 anni sono stati affidati alla nonna.

“Ci siamo viste ieri e ci siamo salutate, ha detto che non dormiva da due settimane perché il bimbo stava mettendo i dentini… era un po’ agitata, un po’ fuori fase” – così ha dichiarato una vicina di casa al quotidiano La Nuova Ferrara. Le indagini su questo brutto caso di cronaca proseguono spedite.

Nelle prossime ore si potranno conoscere sicuramente altri dettagli sull’episodio. La città di Ferrara è sconvolta per quanto accaduto. La notizia si è sparsa in tutta Italia in brevissimo tempo. Per motivi di privacy le generalità della donna non sono state rese note, questo anche per proteggere l’identità degli stessi bambini.