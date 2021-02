Femminicidio Clara Ceccarelli: arrestato ex compagno

Ennesimo femminicidio, quello di Clara Ceccarelli, la negoziante 69enne accoltellata a morte in via Colombo, nel pieno centro di Genova. La tragedia è acccaduta ieri pomeriggio, alle 19:30 circa. La donna è stata assassinata nel suo negozio di pantofole, la Pantofoleria-Jolly Calzature, con 30 coltellate, stando alle prime ricostruzioni, all’addome e al collo.

Nella notte, è stato fermato Renato Scapusi, 59 anni, ex compagno della Ceccarelli, residente a San Fruttuoso. Gli agenti hanno urlato il suo nome quando lo hanno visto mentre stava cercando di suicidarsi, lanciandosi da Mura delle Cappuccine, vicino all’ospedale Galliena. Scapusi ha risposto: “Sono io” e, condotto in questura, ha ammesso di essere stato lui ad uccidere Clara.

Da mesi la donna aveva paura, esternando le sue preoccupazioni e il suo timore alle amiche del quartiere e alle clienti più assidue . Renato la tormentava in modi assurdi, persino sporcandole le vetrine con gli escrementi, tanto che la vittima diceva che avrebbe dovuto installare un sistema di protezione nel suo negozio.

La scorsa primavera la loro storia si era interrotta ma Scapusi non aveva mai accettato la fine del rapporto. Clara non sopportava più quell’uomo assente e ludopatico che le rubava i soldi e la vita, tanto da andare a vivere in un altro appartamento con il figlio 30enne e il padre. La vittima, per compassione, lo aveva preso pure a lavorare come artigiano all’interno del suo negozio di scarpe, ma i soldi non gli bastavano mai, fino a quando ha deciso di trafiggerla con 30 coltellate, ponendo fine alla sua vita.

L’uomo era stato recentemente dimesso dal reparto psichiatrico dell’ospedale Galliera e, pochi giorni fa, aveva tentato il suicidio lanciandosi dalle scale del liceo King di Sturla…l’ultimo di una serie di tentativi di porre fine alla sua vita dalla scogliera della Foce, dal Ponte Monumentale e da quello di Terralba.