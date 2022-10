Femminicidio a Scalea: Ilaria uccisa dall’ex con sei colpi di pistola

Ascolta questo articolo

I femminicidi sono una piaga devastante per la nostra società e continua ad allungarsi l’elenco delle donne che sono state uccise per mano di chi diceva di amarle o, un tempo, le ha amate.

Ancora una volta, la vittima è una giovane donna, madre di una piccola di 2 anni che, come accade nei peggiori incubi, è stata strappata all’affetto della sua adorata bambina e dei suoi familiari. Questa storia è davvero drammatica e provederemo a ricostruirla insieme.

L’accaduto

La vittima è la 31enne Ilaria Sollazzo, una splendida ragazza, insegnante, separata dal suo compagno, il 25enne Antonio Russo, con il quale aveva avuto una figlia. Poi la fine della loro relazione. Un colpo basso, impossibile da accettare per l’uomo che nella vita fa la guardia giurata. Dopo la fine della loro lunga storia, ha iniziato a tormentare la donna, sino a quando ha messo in atto la sua personale vendetta; quella che non ha lasciato scampo alla povera Ilaria.

La Sollazzo stava rientrado a casa, a bordo della sua auto, dopo una serata trascorsa in compagnia di amici, nella sua abitazione di Scalea, in provincia di Cosenza, in Calabria. Russo l’ha attesa, con la pistola di ordinanza e ha provato a chiederle un confronto, costringendola a salire sulla sua auto, una Lancia Y. In quell’abitacolo sono stati ritrovati i cadaveri dei 2 ex. La vita di Ilaria è stata stroncata con 6 colpi di pistola, esplosi per mano di chi, un tempo, l’ha amata e che, immediatamente dopo, con la stessa arma del delitto, si è tolto la vita, con un colpo alle tempie.

Ilaria era una donna benvoluta da tutti, che lavorava come insegnante di sostegno al liceo Metastasio. Dopo una lunga storia, culminata con la convivenza e con la nascita di una bimba, era stata lei a decidere di troncare poiché il rapporto ormai era, a suo avviso, irrecuperabile. Aveva voglia di rifarsi una vita, Ilaria, ritrovare la serenità accanto ad un uomo con cui andar d’accordo ma la sua esistenza è stata stroncata da chi non ha mai accettato l’idea della separazione e che, a sua volta, si è tolto la vita. Un dolore nel dolore; una tragedia nella tragedia, con una bimba di soli 2 anni rimasta orfana dei suoi genitori. Dietro l’omicidio-suicidio ci potrebbe essere l’ombra di una gelosia forte dell’uomo verso la sua ex ma su questo gli inquirenti stanno effettuando i dovuti accertamenti. L’obiettivo è quello di far luce su quest’assurda vicenda.