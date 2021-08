Favara, ucciso l’ex presidente del consiglio comunale Salvatore Lupo

È stato ucciso con due colpi di pistola Salvatore Lupo, ex presidente del consiglio comunale di Favara, comune in provincia di Agrigento. L’uomo stava uscendo dal bagno di un bar quando è stato colto di sorpresa e assassinato. I carabinieri hanno interrogato alcuni testimoni e stanno cercando di fare luce sulla vicenda grazie anche alle immagini dei sistemi di videosorveglianza installati nella zona dove è avvenuto l’omicidio, che hanno acquistato e stanno attualmente esaminando.

Anche il barista è stato interrogato, ma sembra non abbia dato indicazioni utili per risalire all’omicida. Le indagini condotte dai militari dell’Arma stanno però seguendo anche un altro corso e sono indirizzate ad approfondire le conoscenze sulla vita privata dalla vittima. Sembra che in questo periodo ci fossero forti contrasti economici fra Lupo e alcuni familiari, e la polizia sta cercando di saperne di più, così da poter fare un quadro più chiaro della situazione. Gli inquirenti hanno dato una prima impressione su quanto è accaduto e hanno dedotto che l’omicidio è stato pianificato.

Infatti, l’autore dell’omicidio probabilmente ha pedinato l’ex presidente del consiglio e ha atteso che venisse fuori dal bar per ucciderlo. L’uomo ha sparato contro Lupo due colpi di pistola che non gli hanno lasciato scampo. In passato Lupo e la moglie erano stati arrestati perché coinvolti nell’operazione “Stipendi spezzati”.

Le indagini risalgono al 2017 ed era emerso che prima venivano accreditati le mensilità dovute ai dipendenti della “Cooperativa sociale Suami – Onlus”, poi però, l’amministratore unico della coop avrebbe prelevato la metà degli stipendi con carte bancomat intestate agli stessi dipendenti. I prelievi sarebbero stati fatti dai conti di oltre venti dipendenti. Ma c’è di più!

L’anno precedente Salvatore Lupo era stato coinvolto in un’inchiesta per danni fisici e psicologici su inabili psichici e minori che erano stati affidati ad una comunità alloggio di Licata. Successivamente, nel novembre 2011 venne appiccato il fuoco sull’auto di Lupo, che allora era consigliere comunale.