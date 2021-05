Fare la mamma: un lavoro a tempo pieno. A quanto ammonterebbe il suo stipendio?

A quanto ammonterebbe lo stipendio di una mamma? Perché badare ai figli, alla casa e a tutto ciò che ruota intorno ad una famiglia è decisamente un lavoro a tempo pieno. Il portale ProntoPro.it ha cercato di fare una stima di quello che dovrebbe essero lo stipendio di una donna, che si occupa della propria prole personalmente e 24 ore al giorno.

Il ‘lavoro’ di mamma è legato a così tante professioni che è pure difficile elencarle tutte insieme. Si farebbe prima a dire ciò che la mamma non fa. Perché una madre è al tempo stesso autista, cuoca, infermiera, istitutrice, educatrice, ma anche stilista, sarta, animatrice e tanto altro ancora. Secondo la stima fatta da ProntoPro, lo stipendio di una mamma dovrebbe arrivare almeno a 6480 euro al mese.

Lo stipendio medio è stato calcolato sulla base di quelle che sono le attività più comuni svolte da una mamma e i compensi orari che solitamente vengono attribuiti a tali fasce professionali. I dati sono stati estrapolati da un database che fa riferimento alle attività di 600mila professionisti suddivisi in 500 categorie.

Giusto epr fare qualche esempio l’attività di accompagnamento – a scuola, per fare sport o per andare ad una festa di un compagnetto – svolta dalla genitrice, se fosse remunerata dovrebbe essere pagata 19 euro all’ora. Altra attività che quotidianamente una mamma fa è quella di cucinare per i propri figli a domicilio.

Questa attività potrebbe essere equiparata a quella molto esclusiva dello chef a domicilio, che prevede una retribuzione media di 55 euro a persona. L’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Coronavirus hanno portato la mamma non solo a seguire i propri figli nei compiti a casa, ma anche a sostituirsi sempre più spesso agli stessi professori.

Il servizio di tutoraggio dovrebbe essere retribuito con almeno 20 euro l’ora. Ma si sa che alla mamma vengono delegati anche i compiti di organizzare tutte le attività ludiche dei propri figli. Insomma, anche in questo caso, il suo ruolo di animatrice dovrebbe essere retribuito con un compenso di circa 50 euro l’ora.

Ma a chi non è capitato di supportare psicologicamente i propri figli, diventando anche una life coach? Per questo la mamma dovrebbe essere pagata 55 euro l’ora. Almeno. Che andrebbero ad aggiungersi a quegli introiti che una donna dovrebbe ricevere per l’adempimento di tutte le mansioni domestiche, come lavare, pulire casa e tenere in ordine. Attività per le quali una madre dovrebbe ricevere 15 euro l’ora.