Fanno se**o in strada davanti alla biblioteca dei bambini: video in rete

Ascolta questo articolo

Quando le pulsioni chiamano, non c’è modo di fermarle in nessun modo. Sono sempre di più le coppie che, spinte dalla passione, si lasciano andare facendo sesso nei luoghi più disparati e spesso al totale visibilio di tutti. Dalla spiaggia o in barca oppure in aereo, sono solo alcuni dei luoghi. Una coppia di Gallarate, provincia di Varese, ha fatto sesso in strada davanti alla biblioteca dei bambini con il video già diventato virale.

Succede nella giornata di giovedì mattina 1 settembre, quando molti stanno andando al lavoro, di trovare lungo il proprio percorso, una coppia che fa sesso in strada davanti alla biblioteca dei bambini a Gallarate. Due giovani, incuranti dei passanti e dei cittadini, sono stati visti nudi mentre facevano sesso nel pieno centro di Gallarate davanti alla biblioteca Majno.

Non riuscendo a frenare i loro istinti e pulsioni sessuali, hanno pensato di dare sfogo al loro amore nella zona antistante la biblioteca, un luogo molto frequentato sia dai bambini che dalle loro famiglie. Sembra che i due fossero molto giovani, come riportano i residenti e passanti che li hanno visti consumare il rapporto sessuale.

Inutile dire che, come accade in questi casi e situazioni, alcuni passanti abbiano ripreso la scena con il loro smartphone e che, manco a dirlo, il video sia stato pubblicato sui social dove è diventato immediatamente virale. Alcuni passanti, vedendo la scena, hanno pensato bene di contattare la polizia che è giunta in pochissimi minuti.

Il giovane era ancora in terra, mentre la sua ragazza si è alzata nuda e barcollante, un po’ confusa, forse per via di alcol e droga che aveva assunto, secondo le ipotesi più accreditate, iniziando a girovagare. A quel punto, con l’arrivo della volante di polizia del commissariato di Gallarate, i due sono stati identificati e denunciati per atti osceni in luogo pubblico.