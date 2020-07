Fan di Ghali cerca di entrare in casa del cantante urlando e spaccando vasi, rischia una denuncia

Ghali è divenuto un personaggio iconico del rap italiano. Pur giovanissimo, il ragazzo ha saputo dimostrare, già in precoce età, la sua vera bravura per questa passione musicale, avuta sin da quando era bambino, il rap. Divenuto famoso per numerose sue canzoni, tra cui, forse quella più iconica, andata in onda qualche anno fa tramite alcuni spot televisivi “Cara Italia“, che ha consacrato il rapper nell’olimpo dei cantanti più famosi e in voga del momento.

Innumerevoli sono i suoi fan, da ogni parte dell’Italia, pronti sempre a sostenere il cantante, pronti a partecipare ad ogni concerto del ragazzo. C’è però anche un lato negativo di tutto questo, esistono infatti altre persone che non possono definirsi proprio fans di Ghali, gli haters, e poi esistono anche fans, un po’ troppo invadenti, quasi maniacali, che vorrebbero ad ogni costo incontrare il loro idolo.

Accade nella sera di sabato scorso, intorno le 21:15, il cantante era in casa, presso la sua villa a Buccinasco, insieme alla sua famiglia; un sabato sera come tanti, tranquillo e rilassato, quando a un certo punto il cantante ha iniziato a sentire delle urla che gridavano il suo nome. Con fare sospetto, le urla, provenienti dalla strada, diventavano sempre più insistenti e autoritarie.

Era una ragazza di appena 22 anni, originaria di Benevento, che ha fatto tutta quella strada per incontrare il rapper; a un certo punto la situazione è degenerata, perché la ragazza in poco tempo è passatto all’atto pratico, scavalcando il cancello della villa di Ghali, avvicinandosi alla sua abitazione, urlando con rabbia e frantumando tutti i vasi da giardino che incontrava a tiro, dirigendosi, con fare minaccioso, alla BMW parcheggiata di Ghali.

In poco tempo sono stati chiamati i carabinieri, che hanno arrestato la ragazza e trasportata al primo ospedale vicino, per una perizia psichiatrica. Intanto, almeno per il momento, la ragazza è accusata di violazione di domicilio e danneggiamento.