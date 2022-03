Fabrizio Corona, il noto ex fotografo dei Vip, è forse uno dei pochi personaggi che riesce a riempire con la stessa facilità, sia riviste di gossip che giornali di cronaca. Infatti, a pareggiare le sue innumerevoli storie d’amore, solo i procedimenti giudiziari che spesso si ritrova a suo carico. Questa volta, ci troviamo ad allarmarci per un fatto davvero insolito rispetto alla sua indole.

I suoi numerosi fan ed estimatori, preoccupati per cosa potrebbe essere successo, hanno segnalato da tempo questo problema. Al momento, sarebbero ancora ignoti i motivi reali di questo assurdo fatto. Ma non si allarmino i fan: ecco emergere alcune possibili spiegazioni.

Cosa è successo

Da sempre molto attivo, con numerose provocazioni e affermazioni spesso sopra le righe, l’ex re dei paparazzi, sembra essere letteralmente scomparso da Instagram. Infatti, provando a inserire nella barra di ricerca il suo nome, ecco apparire impietosa la dicitura: “Spiacenti, questa pagina non è disponibile. È possibile che il link che hai seguito sia corrotto o che la pagina sia stata rimossa“.

A quanto pare, è molto probabile che Corona sia stato bannato da Instagram e, visto il contenuto abbastanza al limite che pubblica di solito, non è difficile ipotizzare una motivazione. A venirci incontro in merito alle reali cause di questo ban, il noto blogger Amedeo Venza: “A seguito di numerose denunce, segnalazioni etc. il profilo di Fabrizio Corona è stato bannato. Con i social non si scherza e presto ne verranno bannati tanti altri, che in maniera pesante e a tratti violenta trattano argomenti di cose e persone che a loro non dovrebbero assolutamente riguardare“. Per Verza, non vi sono dubbi, Corona è stato cancellato dal noto social in seguito alle numerose segnalazioni degli utenti.

Un’altra ipotesi, anche se decisamente più remota, è quella di un hackeraggio del profilo dell’ex fotografo. Ultimamente molti Vip sarebbero stati vittime di reati di questo tipo, per ultima la bella Wanda Nara, le cui chat sarebbero state spiattellate ai quattro venti. Ad ogni modo, l’ex re dei paparazzi non sembrerebbe preoccupato più di tanto dell’accaduto, è stato visto infatti festeggiare il suo 48esimo compleanno con la fidanzata Sara.