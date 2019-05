Fabriano: pensionata di 70 anni gioca una schedina di 3 euro e non si accorge di aver vinto

A Fabriano, comune della provincia di Ancona, si è verificata una vicenda conclusasi nel migliore dei modi. Una donna di circa 70 anni ha giocato tre euro al superenalotto nella storica tabaccheria “Il borgo”, in via Martiri della Libertà, e non si è resa conto di ciò che le è successo. La pensionata è solita giocare tre euro alla settimana e questa volta la dea bendata le ha dato un aiuto fondamentale.

Infatti ha vinto grazie al “4 più 1” ottenuto nell’ultima estrazione, ottenendo un premio pari a ventottomila euro. La curiosità principale si ritrova nel fatto che la donna non si è resa conto di ciò che le stava succedendo. Si tratta di una notizia sorprendente per la 70enne che, recatasi in tabaccheria, per giocare la solita schedina si è trovata alle prese con un momento di felicità.

Una vincita importante annunciata dalla titolare della tabaccheria

La donna ha consegnato la scheda per giocare i soliti numeri ma la titolare si è resa conto della vincita dopo aver inserito la schedina nell’apparecchio. In quel preciso momento è arrivata la segnalazione pronta per annunciare la vincita pari a 28.000 mila euro. Si tratta di una novità importante per l’anziana donna che, per la prima volta, vince una cifra così elevata.

Questo retroscena può dare la possibilità alla giocatrice di ottenere una soddisfazione dopo aver giocato per molto tempo la solita schedina. La fortuna ha giocato un ruolo fondamentale per permettere questo risultato importante che era atteso da molto tempo dalla giocatrice.

La vittoria al Superenalotto era uno degli obiettivi costanti della donna che era una cliente abitudinaria e si è potuta togliere una soddisfazione raggiungendo una cifra rilevante che può aiutarla a migliorare la propria situazione economica. Dunque, non resta che fare i migliori auguri alla pensionata che ha ottenuto questa vincita.