Ezio Greggio rifiuta la cittadinanza onoraria di Biella per rispetto nei confronti della senatrice Liliana Segre

Il sindaco Claudio Corradino nei giorni scorsi ha detto di “no” alla cittadinanza onoraria di Biella per Liliana Segre poiché la senatrice non avrebbe fatto nulla per la città e per i cittadini biellesi. Questa idea di dare l’onorificenza all’attivista è partita direttamente da alcune liste civiche di “Palazzo Oropa”, la sede del comune piemontese.

Una scelta che ha fatto immediatamente scatenare il web, oltre ad alcuni esponenti del PD tra cui Paolo Furia, segretario regionale del Partito Democratico piemontese. Le stesse critiche provengono dal M5S, dove il Sottosegretario del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nel “Governo Conte II”, Lucia Azzolina, definisce questo rifiuto come offendere un simbolo italiano.

Il rifiuto di Ezio Greggio

L’amministrazione leghista di Biella aveva deciso di dare la cittadinanza onoraria a Ezio Greggio in nome della sua carriera, e dell’impegno svolto nel sociale con la fondazione “Associazione Ezio Greggio” con cui è impegnato in favore dei neonati prematuri. A questo si aggiunge il suo forte legame mantenuto con la città natale, Cossato, che è appunto un piccolo comune di Biella.

In seguito alle numerose polemiche nate sul web, Ezio Greggio rifiuta la cittadinanza onoraria di Biella motivando così la sua scelta: “Il mio rispetto nei confronti della senatrice Liliana Segre, per tutto ciò che rappresenta, per la storia, i ricordi e il valore della memoria, mi spingono a fare un passo indietro e non poter accettare questa onorificenza che il Comune di Biella aveva pensato per me”.

Successivamente il conduttore aggiunge: “Non è una scelta contro nessuno, ma una scelta a favore di qualcuno, anche per coerenza e rispetto a quelli che sono i miei valori, la storia della mia famiglia e a mio padre che ha trascorso diversi anni nei campi di concentramento“.

Una scelta non presa molto bene dal sindaco Claudio Corradino, che ha spiegato di essere vittima della strumentalizzazione costruita ad arte per far sfigurare Biella. Ammette con rammarico nell’aver accettato questa scelta del conduttore di “Striscia la notizia”, anche se ci tiene a sottolineare che il conferimento a Ezio Greggio rispetto alla mozione della senatrice Liliana Segre sono due eventi completamente separati.