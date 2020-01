Eventi e libro per ricordare una vittima della Strage di Bologna

“Da un semplice pensiero, all’idea che si concretizza per essere essa stessa memoria del suo tempo”. È con questa frase che l’associazione amici di Onofrio Zappalà inizia un anno pieno di occasioni per ricordare una delle vittime della Strage di Bologna, avvenuta il 2 agosto del 1980. In piena estate saranno quindi passati 40 anni da quel giorno, giorno che da tempo anche a S. Alessio Siculo (e paesi limitrofi) è momento di ricordo grazie proprio all’associazione nata per fare memoria

Questo 2020 quindi sarà quello del quarto decennio e, tralasciando quello che si sa o meno sull’attentato, è bene segnalare che le iniziative dell’associazione non si limitano solo ad agosto.

Certo, in quel periodo di fatto si ha il clou degli appuntamenti, che – è sicuro – anche in questa occasione non sarà certo scarno di emozioni. Le iniziative, in ogni caso, coinvolgono tutto il territorio e si svolgono in vari periodi dell’anno, in particolare con le scuole.

Il primo evento che si è pensato è già a metà di questo mese. La presentazione di un libro edito da Armando Siciliano editore, in memoria della stessa strage e di Onofrio Zappalà, una delle 85 vittime innocenti. Curato da Antonello D’ Arrigo e Natale Caminiti, ripercorrerà “quindici anni di incontri e di emozioni che si concretizzano nel dovere della Memoria e nel Ricordo di ‘uno di noi’, vittima innocente del suo tempo”. La prefazione è stata curata da Nando Dalla Chiesa.

La prima presentazione, il 15 gennaio, vedrà una sede di eccellenza a Palermo, Palazzo dei Normanni, sede dell’Assemblea Regionale siciliana, con la presenza tra gli altri invitati dell’onorevole Claudio Fava, presidente della commissione regionale antimafia, di Paolo Bolognesi, presidente nazionale dell’associazione vittime della strage, di Roberto Scardova, giornalista di Raitre. Una seconda presentazione, sempre il 15, sarà fatta a S. Teresa di Riva (Messina), alle ore 18.00.