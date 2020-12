Eva Herzigova positiva al Covid: lo annuncia visivamente provata su Instragram

Il Covid non risparmia nemmeno il mondo della moda e tra le “vittime” più note, in questi giorni, c’è la super top model Eva Herzigova, 47 anni, che ha comunicato la sua positività al virus ai suoi fan, scegliendo uno scatto che la ritrae distesa sul letto, col volto tirato che fa capolino alle lenzuola e lo sguardo stanco e spossato, che testimoniano la difficoltà della lotta che sta combattendo contro il virus.

La top model, tra le più desiderate degli anni 90′, sempre in forma strepitosa, ha scritto: “Tutto è iniziato con brividi pazzi e stanchezza fisica. Sto riposando il più possibile mentre compaiono nuovi sintomi ogni giorno”, aggiungendo di sentirsi grata verso il suo corpo che combatte fortemente, rendendosi conto di quanto sia davvero utile avere pasti pronti consegnati a casa perchè “anche cucinare diventa una sfida”.

Tantissimi i messaggi d’affetto dal mondo dello spettacolo

Tantissimi i messaggi d’affetto provenienti dal mondo dello spettacolo… nomi internazionali come Cindy Crawford, Carla Bruni, Helena Christensen, Mariacarla Boscono e Megane Gale, giusto per citarne alcuni, oltre ai tanti altri commenti di fan e personaggi di spicco che le stanno mostrando, proprio in queste ore, la loro solidarietà, augurandole una pronta guarigione.

La Herzigova, modella di origine ceca, naturalizzata italiana, vive tra Londra e Torino assieme al marito, l’imprenditore Gregorio Marsiaj e i loro tre figli George, Edward e Philipe. E’ proprio a Torino che la famiglia ha trascorso il lockdowm in collina.

Solo pochi giorni fa, nelle foto pubblicate sul suo profilo, potevamo vedere una Eva super sportiva fare attività fisica sulla cyclette in casa sua oppure sorridente addobbare l’albero di Natale insieme al marito e ai figlioletti. Ora invece lo scatto condiviso dalla Herzigova non trasmette per nulla la stessa allegria e spensieratezza di quelli che lo hanno preceduto. Ma Eva resiste e ci tiene a far sapere che lei non molla.