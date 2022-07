Estate addio! Meteo pazzo, le previsioni choc: "Pioverà tutto il mese.."

Ascolta questo articolo

In questi giorni il nostro Paese sta vedendo nuovamente aumentare le temperature. Dopo un piccolo break che ha portato temporali su alcune zone d’Italia, l’anticiclone africano ha portato via quello delle Azzorre, più fresco. Si teme che già dalla metà di questa settimana le temperature possano nuovamente toccare valori attorno ai 40 gradi in diverse zone delle nazione. Il nuovo anticiclone di matrice africana, sempre più protagonista della scena delle nostre estati, si chiama “Apocalisse4800”.

Sarà proprio quest’ultimo ad arroventare la Penisola nei prossimi giorni, facendo correre sicuramente tantissime persone sulle spiagge. Ma come avvertono già da tempo gli esperti, il caldo questa volta potrebbe davvero i giorni contati, in quanto già all’orizzonte si intravede, dai modelli matematici, come correnti di aria più fresca siano pronte a fare irruzione da ovest portando fresco sull’Italia, con piogge e temporali.

Cosa cambierà nelle prossime settimane

Dalle prossime settimane è atteso quindi un cambiamento per quanto riguarda il meteo. Nel frattempo “Apocalisse4800” continerà a pompare aria calda sul nostro Paese almeno fino alla fine del mese, e come detto dovrebbe cominciare a fare seriamente a partire dalla metà di questa settimana appena cominciata.

Il numero 4800 sta a significare che nei prossimi giorni lo zero termico faticherà anche a trovarsi ai 4800 di quota, e questo ci fa capire come ormai i cambiamenti climatici stiano influendo pesantemente sul clima. Cambiamento climatico non vuol dire soltanto caldo, ma estremizzazione completa del clima.

Sono infatti sempre più spesso frequenti fenomeni meteo estremi, come grandinate piuttosto intense e di grosse dimensioni e piogge accompagnate da fortissime raffiche di vento e tornado. Nelle prossime settimane comunque dovrebbe conoscersi l’esatta situazione meteo per il mese di agosto, periodo in cui per gli italiani cominciano le agognate e attese ferie. Si riusciranno a fare delle vacanze tranquille senza l’incognita meteo?