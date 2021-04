Estate 2021, le regole per comportarsi in spiaggia

Sebbene la stagione estiva non sia ancora cominciata, in molti cresce il desiderio di viaggiare, andare al mare e divertirsi. Ai vacanzieri e i villeggianti, sorge però una domanda che può rischiare di condizionare la loro vacanza. Come bisogna comportarsi in spiaggia, considerando che anche questa estate bisogna fare i conti con il Covid? Vediamo tutte le regole stabilite: dai lettini alle mascherine per evitare contagi e assembramenti.

Esattamente come lo scorso anno, sarà possibile andare in spiaggia, ma valgono le stesse linee guida dell’anno scorso. Sono le regole impartite e stilate dall’assessore ligure Marco Scajola, coordinatore del tavole regionale che ha diramato una serie di linee guida da adottare per la prossima estate sul giusto comportamento da tenere in spiaggia.

Nella riunione che si è tenuta insieme alle altre regioni per dare il via alla stagione balneare, Scajola ha affermato che sono “linee secondo il ministro al Turismo Massimo Garavaglia da cui ripartire. Lo scorso anno come Regioni avevamo lavorato per realizzare linee guida che il governo recepì e che non ha mai visto spiagge chiuse per Covid. Ni per l’estate 2021 ripartiamo da lì”.

Lo stesso Scajola afferma che le regioni devono coalizzarsi in modo da far ripartire il turismo, l’economia e anche la sicurezza. Nell’estate 2021 bisogna tenere la giusta distanza di 5 metri tra gli ombrelloni, ed è necessario, proprio come l’anno scorso, prenotarsi online. Rispetto all’anno scorso, vi è una cosa in più: chi è vaccinato dovrà portare con sé il pass speciale.

Per i lettini la distanza è di almeno due metri, tranne per i conviventi. Sono vietati qualunque assembramento sia nei buffet che al self service. Bisogna poi sanificare sdraio, lettini, sedie, compresa la pulizia obbligatoria delle cabine e aree comuni. Per quanto riguarda le piscine, gli ingressi saranno contingentati e in piena sicurezza.

Le regioni in zona bianca possono avere libero accesso agli impianti sportivi che saranno nuovamente aperti, con percorsi specifici per lidi e stabilimenti balneari. L’ingresso è vietato a chi ha una temperatura superiore ai 37.5°.