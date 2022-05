Esplosione in una scuola italiana: ambulanze e soccorritori sul posto

Ascolta questo articolo

Sono ormai in tanti a conoscere i rischi di una power bank, ossia di una batteria esterna che può essere alimentata con cavo Usb da un computer portatile o da un caricatore a parete.

Come sappiamo, quando è carica, dà energia a smartphone, fotocamere, tablet e altri dispositivi elettronici ma può accadere che i surriscaldi in modo anomalo, fino ad esplodere. Ed è proprio questo che è accaduto stamattina, generando attimi di terrore all’interno di una scuoloa milanese.

L’accaduto

Tutto si è consumato in pochi istanti, intorno alle 8:50 di stamattina, 30 maggio 2022, presso l‘ istituto Ipsar alberghiero Amerigo Vespucci di Milano, in via Valvassori Peroni 8, zona Città Studi, area Politecnico. Sicuramente per via di un anomalo surriscaldamento, una power bank, situata nello zaino di uno studente che l’aveva portata a scuola per ricaricare il suo cellulare, è esplosa.

Il fumo ha preso il sopravvento, rendendo l’aria irrespirabile all’interno dell’aula e in questo terribile incidente sono rimaste coinvolte 7 persone, 6 studenti e un’insegnante, mentre, a catena, tra paura e colpi di tosse, si sono attivate le telefonate di segnalazione e richiesta d’aiuto al 118 L’episodio è avvenuto in una classe del biennio. I ragazzi stavano facendo la lezione di Scienze degli Alimenti, quando dallo zaino, a seguito dell’esplosione, è iniziato a fuoriuscire del fumo, tanto che due alunni 15enni, un ragazzo e una ragazza, sono stati portati per lievi sintomi da inalazione di fumo, in codice verde, alla clinica De Marchi, da cui sono stati dimessi dopo poche ore. Sul posto sono intervenuti un’automedica, 3 ambulanze, e la polizia.

A scopo precauzionale il primo piano è stato evacuato. Scendendo le scale, una 17enne di un’altra classe, che soffre di una seria patoloogie, forse a causa dell’ansia legata alla situazione, ha accusato un malore. Nulla di grave ma i soccorritori del 118, data la pregressa patologia, hanno preferito ricoverarla in codice rosso al San Raffaele che ha rassicurato sulle sue condizionidi salute. L’alunno proprietario della power bank ha raccontato di averla acquistata in un discount. Nel resto dell’edificio tutto è proseguito regolarment e domani anche la sezione coinvolta tornerà a scuola.