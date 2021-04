Esplosione in una casa a Trieste: muore un giovane di 30 anni, ferita una donna

Tragedia nel giorno di Pasqua a Trieste, dove intorno alle ore 13:00 una potente esplosione ha devastato un appartamento situato in via del Ponzanino. Nell’eplosione un giovane di 30 anni è deceduto, mentre una donna è rimasta ferita. Le sue condizioni non sono gravi. Al momento si sta cercando di capire che cosa abbia provocato il dramma, anche se l’ipotesi più accreditata è quella che in casa ci sia stata una fuga di gas. I soccorsi sono partiti immediatamente. Sul posto si sono recati i Vigili del Fuoco, insieme all’ambulanza del 118. Quando i soccorritori sono arrivati per il 30enne non c’era più nulla da fare.

L’incidente si è verificato nel rione San Giacomo di Trieste. La deflagrazione, secondo riferisce il quotidiano Repubblica, sarebbe avvenuta all’ultimo piano dello stabile. I soccorritori hanno trovato il corpo della vittima completamente carbonizzato, mentre la donna è stata portata con urgenza presso l’ospedale di Cattinara. Sul posto è giunta anche una volante della Polizia di Stato e i carabinieri di Trieste, che hanno proceduto ad effettuare i rilievi del caso. Al momento non si hanno ulteriori informazioni sul caso.

Fedriga: “Un dramma”

Sulla vicenda è intervenuto anche il presidente della regione Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, il quale ha espresso parole di cordoglio nei confronti della famiglia colpita da questa tragedia. “Un dramma, dobbiamo aspettare che vengano svolti accertamenti per capire cosa è successo. Sarebbe stata comunque una giornata di Pasqua difficile a causa del Covid, questo peggiora la situazione” – queste le parole del presidente Fedriga.

Secondo quanto riferisce Fanpage, lo scoppio ha generato un incendio, per il quale è stato necessario evacuare l’intera palazzina. Come già detto l’edificio in cui è avvenuto il dramma si trova all’ultimo piano. La donna ferita non sarebbe stata colpita dalle onde d’urto dell’esplosione, bensì dal crollo del muro separatore dei due appartamenti del piano. Gli abitanti dell’edificio hanno dichiarato di aver sentito un forte boato.

Le circostanze dell’esplosione sono ancora tutte da chiarire, e per questo stanno indagando le autorità. La strada che passa sotto l’edificio è stata interdetta alla circolazione per diverso tempo, questo in modo da favorire i soccorsi delle vittime dell’esplosione. La notizia di quanto accaduto si è sparsa subito nella città friulana e in tutta la regione, destando sconcerto tra gli abitanti.