Esequie di Piero Angela, il cordoglio del figlio: "Ci ha insegnato il valore di una vita piena"

Oggi martedì 16 agosto è il girono delle esequie in Campidoglio a Roma per Piero Angela, il celebre divulgatore scientifico che ha lasciato un grande vuoto in ognuno di noi, e non solo nei telespettatori. Proprio in Campidoglio, poco prima dell’apertura della camera ardente, il figlio Alberto ha voluto ringraziare sia coloro che erano a casa, ma anche chi è rimasto fuori ad aspettare. Le esequie saranno celebrate con una cerimonia laica proprio per esaudire l’ultimo desiderio di Piero Angela.

Sulla bara vi è anche un mazzo di fiori con la scritta Super Quark, la trasmissione che ha condotto per circa 40 anni sulle reti rai. La moglie Margherita è giunta insieme ai due figli, Alberto e Christine, con loro anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a ricordarlo e omaggiarlo. Ad attendere il feretro, anche l’assessore alla cultura Gotor.

I funerali saranno trasmessi in diretta dalla Rai, ma anche la città di Torino gli renderà onore nella giornata di martedì 16 agosto. Stefano Lo Russo, sindaco del capoluogo torinese, ha affermato che nella giornata odierna, la città sarà in lutto “un grande torinese che merita il massimo degli onori per quello che ha dato a Torino e all’Italia”.

Nel suo discorso, il figlio Alberto ha ricordato la lettera che il padre ha scritto poco prima della morte: “È stato l’ultimo discorso che ha detto con poche forze, come se fosse rivolto ad amici a fine serata”. Ricorda anche che il padre gli ha insegnato a non avere paura della morte e del valore di una vita piena.

Fuori dal Campidoglio si è assiepata una folla che attendeva di entrare, ma non ha potuto e che hanno voluto ricordarlo e omaggiarlo. Tantissimi anche gli amici e i colleghi che hanno lavorato al suo fianco in tutti questi anni di televisione. Sono giunti anche Marinella Soldi, presidente della Rai e Carlo Fuentes, l’amministratore delegato. Tra i vari, anche Paco Luciano, una presenza fissa del programma Super Quark.