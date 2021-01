Esce fuori strada con l’auto e il veicolo finisce giù da un ponte: morto sul colpo 35enne

Un tragico incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri 18 gennaio in agro di Ascoli Satriano, cittadina dell’hinterland della provincia di Foggia, dove un uomo di 35 anni, Alfredo Caposeno, da tutti conosciuto come Dino, è deceduto dopo essere uscito fuori strada con l’auto.

Secondo quanto riferisce Foggia Today, il veicolo condotto dalla vittima, uscendo dalla carreggiata, ha sfondato il guard rail cadendo da un ponte sulla statale 655 Bradanica. L’uomo era originaio del comune capoluogo, e molto probabilmente stava rientrando a Foggia, in quanto l’incidente è avvenuto proprio sulla cordia in direzione del capoluogo di provincia.

Sono ancora tutte da chiarire le cause dell’incidente. Per questo sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione di Ascoli, che hanno proceduto a tutti i rilievi del caso. Sul posto anche un’ambulanza del 118: al loro arrivo, però, i sanitari non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso del 35enne. Erano troppo gravi le ferite e i traumi riportati durante l’impatto con il terreno. L’auto ha fatto un volo di diverse decine di metri prima di finire al margine della carreggiata sottostante.

Lascia moglie e due figli piccoli

Caposeno era anche un padre di famiglia: lascia infatti la moglie e due figli piccoli, tutti adesso distrutti dal dolore per la perdita del loro congiunto. Ad Ascoli Satriano sembrava una serata normale come tante altre, silenziosa tra l’altro in questo periodo di restrizioni dovute alla pandemia provocata dal Covid-19. In breve tempo la notizia del dramma si è sparsa all’interno del piccolo centro dauno, destando sgomento tra gli abitanti, increduli davanti a quanto accaduto.

Una dinamica davvero tremenda quella dell’incidente costato la vita ad Alfredo Caposeno. Sicuramente nelle prossime ore potranno conoscersi ulteriori dettagli sul sinistro. Nell’impatto non sono stati coinvolti altri veicoli, ma si sta cercando di capire come mai il 35enne sia uscito in quella maniera fuori strada, proprio mentre attraversava un ponte.

L’arteria stradale è stata bloccata per diverso tempo, proprio per consentire ai soccorritori di estrarre il corpo dalle lamiere e compiere i dovuti accertamenti. Proprio per tagliare le lamiere del veicolo sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco, che hanno tagliato lo scheletro dell’auto, andata completamente distrutta. E suo social sono giunti decine e decine di messaggi di cordoglio per la tragica scomparsa del 35enne, che era abbastanza conosciuto a Foggia.