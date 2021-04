Esce fuori strada con l’auto e aggredisce sanitari del 118 e carabinieri: arrestato

Un 53enne è finito nei guai dopo aver aggredito i sanitari del 118 e i carabinieri dopo aver avuto un incidente stradale in maniera del tutto autonoma. È successo a Tuturano, frazione del Comune di Brindisi, dove il conducente di una Fiat Punto nella mattinata del 21 aprile ha sfondato un guard rail che si trovava sulla Ex Statale 16, arteria stradale che conduce da Brindisi a San Pietro Vernotico.

Alcuni automobilisti di passaggio hanno notato l’incidente e chiamato i soccorsi, giunti immediatamente sul posto. I sanitari dell’ambulanza si sono precipitati per soccorrere il malcapitato, ma proprio a quel punto è accaduto quello che non ci si aspettava.

Senza motivo il 53enne, del posto, ha cominciato ad inveire contro gli uomini del 118, colpendoli con calci e pugni. Sul posto era presente anche una pattuglia della Polizia Locale di San Pietro Vernotico. Vedendo che l’uomo andava in escandescenza, si è deciso di far intervenire i carabinieri: una pattuglia è giunta in rinforzo anche dalla stazione di Tuturano. Alla vista dei militari l’uomo ha però continuato in maniera sbagliata, sferrando calci e pugni anche contro i militari.

Bloccato e arrestato

Il personale dell’Arma ha provveduto a bloccare il 53enne con non poche difficoltà: una volta portato in caserma è stato interrogato e identificato. Dovrà ripondere violenza e resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. I carabinieri aggrediti hanno riportato lievi contusioni che sono state medicate dal personale sanitario.

La carreggiata si è cosparsa di detriti, questo a causa del violento impatto tra il guard rail e la vettura. Sul posto è intervenuto un carro attrezzi della ditta Tarantini di San Pietro Vernotico che ha rimosso la vettura. La stessa azienda di soccorso stradale si è occupata di rimettere in sicurezza la strada, che è una delle arteria più trafficate della provincia di Brindisi.

Dopo le formalità di rito il 53enne autore della violenza è stato rimesso in libertà, secondo quanto stabilito anche dal pubblico ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Brindisi. Non sono noti i motivi che hanno portato l’uomo ad avere un atteggiamento così violento nei confronti dei propri soccorritori.