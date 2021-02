Esce di strada con l’auto e si ribalta: 26enne muore nel giorno di San Valentino

Tragedia in provincia di Frosinone nella giornata di ieri, domenica 14 febbraio, giorno di San Valentino. Una giovane ragazza di 26 anni, Marika Donnarumma, residente a Ceccano, ha infatti perso la vita mentre percorreva la via Casilina nel territorio di Ferentino. La giovane aveva trascorso la giornata in compagnia dei suoi amici, poi in serata ha ripreso la sua auto, una Hyunday I20, per fare ritorno a casa prima che scattasse il coprifuoco alle ore 22:00. Erano le ore 20:00 quando poco prima della cosiddetta “curva della casa stregata”, al km 68 della Casilina, la ragazza ha perso il controllo della sua auto, per cause che sono ancora tutte in corso di accertamento.

L’auto condotta da Marika è finita su una cunetta laterale per poi ribaltarsi. Per lei i soccorsi sono stati immediati, in quanto alcuni automobilisti che stavano transitando in zona hanno lanciato l’allarme dopo aver visto quanto accaduto. I sanitari del 118, però, al loro arrivo non hanno potuto far altro che constatare il decesso della ragazza. Le ferite riportate dalla Donnarumma erano troppo gravi e non le hanno lasciato scampo. Secondo quanto accertato dai sanitari la ragazza sarebbe morta sul colpo.

Dolore a Ceccano

La testata giornalistica Fanpage informa che la givoane lavorava insieme al padre in una pizzeria del capoluogo, Frosinone appunto. Quella di ieri sembrava una giornata come tante altre, passate in allegria e spensieratezza con i propri amici. Ma è proprio sulla via del ritorno che a Marika è accaduto ciò che nessuno si aspettava. La ragazza era molto conosciuta nella zona, per questo la sua improvvisa scomparsa ha gettato nel dolore i famigliari, ma anche amici e conoscenti.

Tutti ricordano la 26enne con affetto. Sul luogo del fatto di cronaca sono giunte anche diverse pattuglie dei carabinieri, che hanno eseguito tutti i rilievi del caso affinché si possa ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro. Non si sa se la ragazza abbia perso il controllo dell’auto a causa di lastre di ghiacchio sull’asfalto o per altri motivi.

Il dolore per la prematura scomparsa di Marika Donnarumma è davvero tanto nella zona e nell’intera provincia di Frosinone. Nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni, potranno sicuramente conoscersi ulteriori dettagli su quanto accaduto. Una giornata di San Valentino quindi tragica nel Lazio, che ha visto il decesso di una giovanissima ragazza, ennesima vittima di un incidente stradale nel nostro Paese.