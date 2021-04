Esce di notte e rischia di morire congelato: anziano salvato da una poliziotta

Si è messo le ciabatte e nel cuore della notte, con il solo pigiama addosso, si è alzato dal letto uscendo dalla sua abitazione. Ha rischiato la vita un 90enne a Ravenna, il quale alcune notti fa si è perso nelle campagne che si trovano intorno a casa sua. L’uomo ha lasciato l’abitazione mentre la moglie e la figlia stavano dormendo: queste ultime al loro risveglio non lo hanno trovato, per cui si sono messe a cercarlo dappertutto. L’uomo però non rispondeva, per questo, intuendo che fosse successo qualcosa, hanno chiamato la Polizia di Stato chiedendo aiuto. Gli agenti si sono messi immediatamente sulle sue tracce.

Dopo diverso tempo una poliziotta che stava partecipando alle ricerche lo ha notato riverso per terra nei campi intorno al capoluogo di provincia emiliano. L’agente si è diretta immediatamente verso di lui, notandolo in uno stato di forte ipotermia, questo a causa dell’esposizione a temperature molto basse per diverse ore: i valori termici non superavano i 10 gradi. La poliziotta non ci ha pensato due volte e si è sfilata la giacca che indossava, coprendo totalmente l’anziano che è stato portato in ospedale in ambulanza.

Il lieto fine della vicenda

Seppur in condizioni non ottimali il 90enne adesso si sta riprendendo e sta decisamente meglio. Dovrà essere comunque tenuto ancora in osservazione presso l’ospedale, ma il peggio pare passato. I famigliari sperano che presto possa essere dimesso in modo da riabbracciare i propri cari. Scene di commozione si sono vissute quando gli agenti hanno avvertito moglie e figlia che il loro caro era stato trovato sano e salvo.

A raccontare la storia a lieto fine è stata la pagina Facebook Agente Lisa, il profilo friendly della Polizia di Stato dedicato al dialogo con i cittadini. Le immagini della poliziotta che copre con la sua giacca l’anziano infreddolito hanno fatto il giro della Rete, diventando virali. Molto probabilmente il 90enne ad un certo punto ha perso i sensi ed è caduto per terra.

Quando è uscito da casa l’anziano avrebbe perso l’orientamento, non riuscendo più a ritrovare la via di casa. Al momento non è chiaro che cosa abbia spinto l’uomo ad avventurarsi di notte fuori dalla sua abitazione. Su questi particolari si potrà fare sicuramente chiarezza nei prossimi giorni.