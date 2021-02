Esami online: studentessa scoppia in lacrime e la madre interviene per difenderla

Non sappiamo se ne usciremo migliori da questa pandemia, ma a quanto pare sicuramente diversi e fortemente stressati. Sta circolando sul web il video del battibecco tra la madre di una studentessa ed il professore che la stava esaminando.

La studentessa della facoltà di medicina dell’Università di Napoli, ripresa duramente dall’insegnante nel corso di una sessione d’esame, in modalità DAD, scoppia in lacrime esortando il docente ad evitare toni così aspri e a non essere mortificata. Il professore appare piuttosto infastidito, rispondendo alla studentessa: “Tu devi andare a fare il medico. Al sesto anno parli di divisione cellulare del morto? Ma che ti devo dire? Ti devono arrestare”.

È a questo punto che interviene la madre della ragazza, reiterando la richiesta di una maggiore comprensione e moderazione dei toni, ottenendo però esattamente il contrario. Il docente ricorda alla signora che è irregolare interrompere l’esame e aggiunge: “…che dobbiamo comprendere, deve andare a curare la gente, li ammazza“. Visto che la discussione prende una brutta piega, la studentessa cerca di allontanare il genitore, che invece insiste. La donna dice di essere un medico, ricorda altri precedenti piuttosto sgradevoli al professore che – secondo lei – avrebbe apostrofato la figlia ed altri compagni di studi come “delinquenti”.

Il docente universitario, dopo aver respinto la richiesta della signora di porre una domanda alternativa, chiede di proseguire gli esami con gli altri studenti, invitandola a fare un esposto al rettore, interrompendo bruscamente il collegamento.

Sulla vicenda è intervenuto sui social, il vice-direttore del sito di informazione campano Informa-press Modestino Picariello, che è anche docente di scuola superiore. “Un insegnante, piaccia o meno, è una persona di potere…… di quel potere ha innanzitutto le responsabilità“. Probabilmente senza l’emergenza sanitaria non avremmo assistito a questa scena e la ragazza avrebbe dovuto affrontare gli esami da sola, come sempre. Del resto si cresce anche così. Concludendo con una riflessione tra la ragazza e il professore, probabilmente il vero colpevole è chi ha diffuso il video. “I panni sporchi non si lavano i famiglia, ma neanche in piazza. Ci vuole competenza pure per quello”.