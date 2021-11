Ragazzo 31enne di Ercolano (Napoli) picchia la mamma e la minaccia di morte per 10 euro. Tanto, infatti, gli sarebbe bastato per comprarsi la dose di droga.

Botte e violenze quotidiane che andavano avanti da tempo, ma che la povera donna non aveva mai avuto la forza di denunciare fino a quando non sono intervenuti i carabinieri.

La vicenda

È accaduto a Ercolano, popoloso comune in provincia di Napoli. Picchia la mamma e la minaccia di morte per 10 euro. Tanto, infatti, gli sarebbe bastato per comprarsi la dose di droga. Botte e violenze quotidiane che andavano avanti da tempo, ma che la povera donna non aveva mai avuto la forza di denunciare, fino a quando non sono intervenuti i carabinieri a fermare questa situazione, arrestando il figlio 31enne per le continue violenze.

I militari dell’Arma della tenenza di Ercolano hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia ed estorsione il giovane di 31 anni del posto, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato bloccato dopo che aveva picchiato e minacciato di morte la madre per appena 10 euro. Sarebbero bastati per permettergli di acquistare una dose di stupefacente.

Aggressioni di questo tipo, secondo quanto hanno ricostruito gli investigatori, erano all’ordine del giorno ma la donna non aveva mai avuto il coraggio di denunciarle. Adesso, il figlio di 31 anni è in carcere in attesa di giudizio. Troppo spesso le donne sono vittime di violenze da parte di uomini, spesso perpetrate all’interno delle mura domestiche, da parte di mariti o figli, come in questo caso.

Proprio il 25 novembre prossimo, intanto, ricorrerà la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, nel 1999. Una data che segna anche l’inizio di quasi due settimane di giornate dedicate all’attivismo contro la violenza di genere, che precedono poi la Giornata mondiale dei diritti umani che ricade il 10 dicembre. Ricorrenze durante le quali le amministrazioni pubbliche organizzano eventi di sensibilizzazione, soprattutto rivolti ai giovani, per l’educazione alla civiltà.