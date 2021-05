Ercolano, distrutto il drive in per i tamponi Covid. La rabbia del sindaco: "Vergogna"

In tempi, come quelli odierni, in cui si sta lottando per arginare la situazione pandemica, i malviventi sono all’ordine del giorno. Il fatto accaduto nella notte ne è un esempio con delle persone che sono entrate nel drive in di Ercolano, in provincia di Napoli, adibito a centro vaccinale per i tamponi Covid, distruggendolo. Una struttura completamente andata distrutta che si trova all’esterno del campo sportivo Solaro e che fa adirare il sindaco.

Il racconto di quanto è successo, a opera di vandali, perché ancora non si sa chi siano i responsabili, è stato documentato con foto che testimoniano quanto successo dall’assessore Mariarca Cascone che su Facebook scrive il seguente testo: “Questa notte ad Ercolano, è stato devastato il drive in realizzato per permettere ai cittadini di eseguire i tamponi sul territorio”. Un atto che l’assessore definisce barbarico in quanto non è solo un danno alla struttura, ma anche a tutti coloro che vogliono vaccinarsi e ora non possono farlo.

Un gesto che non si può definire una ragazzata come si usa dire solitamente in questi casi. L’assessore spera che i responsabili vengano arrestati e puniti in quanto va a ledere la salute di ognuno di noi. Nel frattempo, la città di Ercolano si prepara ad accogliere la senatrice Lilinaa Segre che nella giornata odierna riceverà la cittadinanza onoraria nell’aula consiliare di Palazzo di Città. Insieme a lei, il deputato Emanuele Fiano.

Con lei, anche una serie di rappresentanti in carica, a cominciare da Ivan Scalfarotto che è il sottosegretario del Ministero dell’interno, Marco Valentini, il prefetto del capoluogo campano che, non solo assisteranno alla cerimonia, ma che avranno anche la possibilità di visitare il cantiere di Via Mare, oltre al bene confiscato alla camorra che ospita Radio Siani.

Il sindaco di Ercolano, Ciro Bonajuto, punisce il gesto e scrive su Facebook il seguente testo: “Vergognatevi. Siete delle persone senza scrupoli e senza spina dorsale. Non riesco a trovare altre parole per un gesto così schifoso. Stanotte avete sfasciato il centro tamponi di Ercolano, vandalizzandolo”.

Il primo cittadino afferma che ha sofferto nel vedere il drive in distrutto e pensa non abbiano assolutamente rispetto per la vita e la salute. Inoltre, esprime tutta la sua solidarietà allo staff composto da medici, infermieri e personale sanitario che ogni giorno lavorano con cura e impegno.