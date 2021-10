Enrico Varriale, accusato di stalking e lesioni, è stato sospeso dalla RAI

Enrico Varriale, giornalista sportivo della Rai, è accusato di stalking e lesioni nei confronti della sua ex compagna, con la quale aveva in progrmma di andare a convivere, ma in estate il rapporto tra loro è precipitato arrivando ad un epilogo gravissimo.

Secondo le dichiarazioni di Enrico Varriale, i due hanno avuto una lite furibonda a causa dell’eccessiva gelosia di lei che l’ha accusato di tradirla. I fatti risalgono al 5 agosto scorso, al culmine di una discussione, che fino a quel momento era accesa solo nei toni, e che poi è sfociata in violenza: Varriale ha dichiarato che la compagna, in uno scatto d’ira, gli ha lanciato addirittura il computer portatile.

La ormai ex compagna racconta dal canto suo che Varriale la prese a schiaffi e le strinse il collo al punto da doversi recare al pronto soccorso per le opportune cure mediche. Al pronto soccorso le rilasciarono il certificato con una prognosi di cinque giorni.

Il giornalista della RAI avrebbe dimostrato, secondo la ricostruzione del GIP, una personalità aggressiva e prevaricatoria evidentemente incapace di autocontrollo. Enrico Varriale si trova in una situazione molto delicata, solo il ritiro della querela della sua ex compagna potrebbe far decadere l’incriminazione per il reato di stalking.

Ad inchiodarlo ci sarbbe anche il portiere dello stabile nel quale abita la sua ex che avrebbe assistito ad alcuni momenti della lite. Intanto la RAI non è stata a guardare ed ha sospeso Varriale dal video fino a quando non sarà tutto chiarito. È stata disposta la misura cautelare del divieto di avvicinamento a meno di 300 metri dai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Dopo l’interrogatorio, Enrico Varriale ha diramato una nota: “Sono sicuro che le false accuse che mi sono state mosse troveranno smentita nei fatti che ho potuto illustrare e ho fiducia nella giustizia che farà il suo corso spero nei tempi più brevi possibili”.