Enna, nonna Marietta ha compiuto 112 anni: è la nonna più longeva d’Italia

Vive in Sicilia, a Piazza Armerina, spettacolare borgo medievale in provincia di Enna, nonna Marietta, al secolo Maria Oliva, la nonna più longeva d’Italia. Proprio ieri, l’anziana nonnina ha,infatti, festeggiato il suo 112 anni.

Per il suo compleanno, date le restrizioni imposte dalle misure anti-contagio legate alla pandemia, non sono stati possibili grandi festeggiamenti, con tutti i figli, i nipoti e i pronipoti ma nonna Marietta, grazie all’ausilio della tecnologia, è stata sommersa da tantissimi auguri, ricevuti anche dai suoi figli rimasti in vita, ultra 90enni.

Chi è nonna Marietta

Nonna Marietta, che ha festeggiato il suo secondo compleanno in pandemia, è nata il 16 aprile 1909. L’ultracentenaria si è sposata nel 1927, rimanendo vedova nel 1965. Un matrimonio felice e prolifero il suo, dal quale sono nati ben 8 figli, di cui 5 ancora in vita, e 58 tra nipoti e pronipoti.

Ad organizzare il suo compleanno, in una stanza della sua casetta, addobbata con fiori e palloncini, ci ha pensato il pronipote Danny, arrivato da Torino il giorno prima. affinchè tutto fosse curato nei minimi particolari grazie alla collaborazione di Veronica e della figlia Nunzia, riproducendo tutti i video d’auguri fatti arrivare dai nipoti, sparsi per il mondo. In un clima di gioia ed orgoglio, nonna Marietta. che da 2 anni a questa parte non cammina più, anche quest’anno ha ricevuto l’affetto che meritava.

A suonare alla sua porta il primo cittadino di Piazza Amerina, Nino Cammarata, che ha voluto omaggiare il lieto evento, regalando alla nonna più longeva d’Italia una torta con lo stemma del comune e un immancabile mazzo di rose, descrivendo Maria Oliva come “un vero insegnamento di costanza non solo per le nuove generazioni”. Danny, invece, ha voluto dedicare alla sua nonnina un commovente post su Facebook molto lungo in cui si legge: “Sei la nonna di tutti gli italiani e sei la speranza di un popolo, soprattutto in questo periodo storico”. Ancora auguri, nonna Marietta!