Emilio Fede, è morta la moglie Diana De Feo

Nel primo pomeriggio, nella sua casa di Napoli, è morta Diana De Feo, moglie di Emilio Fede. Giornalista ed ex senatrice della Repubblica Italiana (in carica dal 2008 al 2013, chiamata da Silvio Berlusconi), la De Feo aveva compiuto da poco 84 anni e ha combattuto a lungo contro una grave malattia. A settembre aveva subito un intervento delicato, seguito da una lunga riabilitazione che tuttavia non ha dato i risultati sperati.

Proprio negli scorsi giorni, infatti, le sue condizioni sono peggiorate fino alla morte. Accanto a lei non c’era il marito Emilio Fede, che da tempo ormai vive nella sua casa di Milano, dove è soggetto a numerose restrizioni per via della condanna ricevuta nell’ambito del processo Ruby Bis. Proprio domani il giornalista compie novant’anni e qualche giorno fa, in un’intervista, ha dichiarato di sperare di poter raggiungere Diana in questa occasione.

“Non la vedo da un mese a mezzo” sono state le sue parole. “Io sto a Milano, lei a Napoli, spero che, essendo affidato ai servizi sociali, mi diano il permesso di andare da lei per il mio compleanno”. Esattamente un anno fa, sempre in occasione del compleanno di Fede, il giornalista era stato arrestato al ristorante perché non si era reso conto di non potersi recare da Milano a Napoli, come aveva fatto. La vicenda si era risolta in 24 ore, ma aveva lasciato il segno.

“Non mi aspettavo che mancasse adesso: stavo per raggiungerla, da Milano a Napoli, per festeggiare con lei il mio novantesimo compleanno” ha detto Emilio Fede quando ha appreso della scomparsa della moglie. Lui e Diana De Feo – figlia di Italo De Feo, che fu segretario di Togliatti e poi direttore e vicepresidente della Rai – erano sposati da 57 anni. Dal loro matrimonio sono nate due figlie e cinque nipoti.

Torinese di nascita, la De Feo aveva cominciato la sua carriera in Rai nel lontano 1976, quando collaborava alla rubrica Almanacco del giorno dopo del Tg1. Di lì a poco era stata promosse a inviata speciale di arte e cultura sempre per il telegiornale della rete ammiraglia Rai. Prima di incontrare Emilio Fede, aveva rifiutato la proposta di matrimonio di Costantino di Grecia e mai, neanche nei momenti più bui del loro matrimonio, aveva contemplato l’idea del divorzio.

“Credeva profondamente nella famiglia” ha fatto sapere Fede. Propro in questi giorni, l’ex direttore del Tg4 ha reso nota l’intenzione di dedicare a sua moglie una Fondazione. “Ho destinato parte dei miei averi ad aiutare le famiglie dei malati che non hanno di che vivere” sono state le sue parole. “Dedicherò il resto della mia vita al ricordo di Diana”.