L’Emilia-Romagna questa sera 9 febbraio è stata colpita da tre scosse di terremoto avvertite distintamente tra le provincie di Moderna e Reggio-Emilia. Secondo quanto si apprende dai media locali la prima scossa è stata registrata alle ore 19:55 e l’epicentro è stato localizzato nella bassa reggiana. Questa prima scossa è stata piuttosto forte, di magnitudo 4 secondo quanto riferisce l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Quando si pensava che il peggio fosse passato è arrivata una seconda scossa ancora più forte, di magnitudo 4.3, intorno alle ore 21:00.

In quel momento presso il teatro comunale di Modena era in corso un concerto in ricordo di Mirella Freni, quando spettatori e artisti hanno avveritito il terremoto. Alcune persone sono state prese dal panico e sono fuggite in strada. Alle 21:14 la terrà ha tremato ancora: quest’ultima scossa ha avuto un magnitudo più bassa, di 2.6. La situazione viene costantemente monitorata dalle autorità locali e dalla Protezione Civile regionale e nazionale.

Nessun danno

In questi minuti sono cominciati le operazioni di verifica all’interno delle città. Per il momento non si registra nessun danno a cose persone, per cui non ci sono vittime o feriti. Le scosse, come già detto, sono state avvertite distintamente sia a Modena che a Reggio-Emilia, nonchè in tutta la pianura circostante.

Il primo sisma ha avuto ipocentro a 7 km di profondità, in una zona situata tra i comuni di Correggio e Bagnolo. L’epicentro della seconda scossa è stata localizzato nella zona di Correggio, con ipocentro a 6 km di profondità. Le prime due scosse si sono originate quindi in punti molto vicini.

La sala operativa dei Vigili del Fuoco sta continuando a ricevere tantissime chiamate da parte della popolazione, che sta chiedendo informazioni. Le autorità stanno provvedendo a tranquillizzare la cittadinanza. In strada anche le forze dell’ordine per le verifiche del caso. Nelle prossime ore si conosceranno ulteriori dettagli su quanto accaduto questa sera in Emilia.