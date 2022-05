Emessi 4 francobolli per San Luigi Orione

Ascolta questo articolo

Emissione “maxi” oggi per la filatelia italiana, in occasione dei centocinquanta anni di nascita di Don Luigi Orione (Pontecurone, 23 giugno 1872 – Sanremo, 12 marzo 1940) ben 4 amministrazioni si sono unite per ricordarlo in modo congiunto.

Proprio oggi, 16 maggio, nel giorno della sua Canonizzazione da parte di Giovanni Paolo II avvenuta nel 2004 assieme ad altri Santi come Annibale Maria di Francia e Gianna Berretta Molla

E lo fanno con un francobollo curato dal bozzettista Raúl Berzosa (le vignette riproducono un suo dipinto raffigurante il Santo, custodito nella Direzione Generale dei Religiosi di Don Orione della Comunità Pio XII, Città del Vaticano), in formato foglietto con 4 valori che per Italia, Vaticano ed il Sovrano Militare Ordine di Malta grazie anche alla moneta comune sono dello stesso costo pari a 2,40 euro (in Italia la tariffa è anche detta “Bzona2”) che equivale alla tariffa di primo porto per una lettera da inviare verso paesi americani come l’Argentina.

Argentina appunto non per caso perchè è la quarta nazione coinvolta in questo “giro”. Se per il Vaticano avevo accennato alle caratteristiche in un precedente articolo vediamo quello che riguarda l’Italia, chiaramento stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. La tiratura del foglietto è fissata in ottantamila minifogli per complessivi trecentoventimila esemplari di francobolli e le caratteristiche sono uguali.

Nel minifoglio i quattro francobolli sono disposti su due file; fuori dal riquadro è riprodotto un particolare del dipinto raffigurato sui francobolli e, in basso a sinistra, la scritta “150° Anniversario della nascita di San Luigi Orione” in cui è stato inserito l’emblema della Congregazione di Don Orione all’interno dello zero.

Naturalmente Poste Italiane cosi come le altre amministrazioni hanno realizzato il rispettivo annullo speciale per il “primo giorno di emissione” con il bollettino descrittivo curato da Don Francesco Mazzitelli della Congrezazione orioniona.