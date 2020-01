Elton John dona 1 milione di dollari contro gli incendi in Australia

Elton John, il leggendario cantante, si è unito a un gruppo di persone che ha donato ingenti fondi a coloro che combattono gli incendi su larga scala in Australia. Grandi incendi che stanno distruggendo la maggior parte del territorio australiano, che hanno causato 25 vittime e distrutto oltre 525 milioni di ettari di foresta, oltre a 1.365 case nel Nuovo Galles del Sud. Altre 450 case sono rimaste distrutte sulla costa meridionale. Oltre alle vite umane, gli incendi hanno anche causato la perdita di un miliardo di animali.

Al suo concerto di martedì a Sydney, Elton ha annunciato che avrebbe donato 1 milione di dollari all’Australia per aiutare coloro che ne hanno più bisogno in questi tempi difficili. “Tutti dovrebbero essere consapevoli del duro lavoro svolto dai vigili del fuoco in Australia. Molte persone hanno perso la casa e il tetto sopra la testa. Ultimo ma non meno importante, ci sono animali che soffrono per gli incendi e che pure hanno perso il loro habitat“, ha detto il cantante durante il concerto.

Chris Hemsworth, che la gente conosce come un film di Thor, ha annunciato sul suo Instagram che lui e la sua famiglia hanno donato un milione di dollari a chi ne ha più bisogno. “Come sapete, gli incendi in Australia hanno causato ingenti danni alla popolazione. Non accennano affatto a concludersi e la temperatura media nel paese è in aumento. C’è un lungo e difficile viaggio davanti a noi. Ciò che dobbiamo fare ora è agevolare i contributi finanziari nazionali. Ho donato un milione di dollari e spero che tu contribuisca con qualsiasi importo o sostenga il Paese in qualsiasi altro modo “, ha detto Chris nel video.

La nota comica Celeste Barber ha deciso di aiutare e ha esortato le persone di tutto il mondo a contribuire alla sua raccolta di beneficenza. Il suo obiettivo era di mettere insieme 40 milioni di dollari per aiutare le persone che si impegnano nel combattere gli incendi su base giornaliera. In soli tre giorni, le persone hanno reagito positivamente e il conto ora ha un incredibile ammontare di 36 milioni di dollari. Come lei stessa ha scritto sui social network, quando le persone si connettono, nulla è impossibile. Una celebrità con oltre 6 milioni di follower su Instagram ha avvicinato le persone in tutti i continenti.

L’attrice Nicole Kidman ha donato mezzo milione di dollari per aiutare il suo paese d’origine. Era così colpita, nel corso dei Golden Globe Awards, che non poteva nemmeno rilasciare interviste. Ha detto ai media che è un’idea completamente diversa ed è molto preoccupata per la situazione in Australia.