Elettricista cade dal ponteggio e muore, il figlio fa il tragico ritrovamento

Aveva 63 anni, ed era originario dell’Argentina ma viveva da molti anni a Massa, dove aveva aperto la ditta Silectra Impianti Elettrici, l’uomo morto in un incidente sul lavoro. La vittima si chiamava Rafael Torcasio e stava lavorando all’impianto elettrico di una casa in costruzione a Luni, in provincia di la Spezia.

La tragica scoperta è stata fatta dal figlio, preoccupato perché, da diverse ore, stava cercando senza successo di mettersi in contatto col padre via messaggi e chiamate. Inizialmente i parenti pensavano che l’uomo avesse ritardato per ultimare alcuni lavori, ma col passare delle ore e la continua assenza di comunicazioni ed il mancato rientro a casa ha iniziato a generare allarme.

I figlio ha quindi deciso di recarsi di persona, dopo le 17 di martedì 14 febbraio, nella casa di via Braccioli dove sapeva che il padre stava lavorando. Arrivato nei pressi dell’abitazione, si è reso conto che il mezzo di lavoro del padre era ancora parcheggiato in strada, ed ha iniziato a temere il peggio. Giunto sul posto, ha trovato il corpo del padre ormai senza vita in una pozza di sangue.

Sul posto sono giunti i soccorritori del 118, che ha inviato un’ambulanza della Pubblica Assistenza di Luni, che non ha potuto fare altro che costatare il decesso della vittima. I carabinieri della compagnia di Sarzana e quelli di Luni hanno messo sotto sequestro l’edificio, per consentire gli accertamenti. Purtroppo, al momento dell’incidente Rafael si trovava da solo nella casa, quindi nessuno si è accorto dell’incidente né ha potuto prestare i primi soccorsi, che forse avrebbero potuto salvargli la vita.

Secondo una prima ricostruzione, Rafael sarebbe caduto dall’impalcatura che stava utilizzando per predisporre l’impianto elettrico della casa. Dato che l’abitazione non era ancora allacciata alla rete, è escluso che l’uomo abbia ricevuto una scossa di corrente che abbia provocato la sua caduta, e gli investigatori propendono per l’ipotesi di un malore improvviso o una fatale caduta accidentale.